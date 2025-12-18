Un juez pone en pausa la norma del DHS que exigía aviso previo para las visitas del Congreso

Publicado por Sabrina Martin 17 de diciembre, 2025

Un juez federal bloqueó una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que establecía un requisito de notificación previa de siete días para que los legisladores pudieran visitar centros de detención de inmigrantes. La decisión suspende la medida mientras el caso sigue en revisión judicial y mantiene, por ahora, el acceso del Congreso a estas instalaciones sin previo aviso.

La política implementada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), busca regular las visitas a instalaciones federales. Sin embargo, la jueza de distrito estadounidense Jia Cobb concluyó que existen probabilidades sustanciales de que la norma viole derechos legales de los legisladores, lo que justificó su suspensión temporal.

La base legal citada por el tribunal

El fallo se apoya en una disposición incluida por el Congreso en una ley de asignaciones aprobada en 2020. Ese texto prohíbe al DHS utilizar fondos “para impedir” que los miembros del Congreso ingresen, con el propósito de supervisión, a cualquier instalación del departamento utilizada para detener o albergar a extranjeros.

Cobb determinó que la política del DHS entraba en conflicto con ese lenguaje legal. También concluyó que los legisladores afectados sufrieron “daños informativos” al no poder observar directamente las condiciones y operaciones dentro de los centros de detención, en un contexto de incremento de las deportaciones bajo la actual Administración.

Respuesta de los legisladores demandantes Los miembros demócratas del Congreso que presentaron la demanda describieron la decisión como una victoria para la supervisión legislativa. En un comunicado conjunto señalaron que el fallo restablece la capacidad del Congreso para cumplir con su función de control y supervisión de las agencias federales.

Antecedentes de tensiones en visitas a centros

El fallo se produce en medio de episodios previos de fricción entre ICE y algunos legisladores. La representante LaMonica McIver, demócrata por Nueva Jersey, enfrenta cargos tras un altercado con fuerzas del orden afuera de un centro de detención en ese estado, en el que la fiscalía la acusa de agredir a agentes con los antebrazos.

En Arizona, la representante Adelita Grijalva afirmó que ICE utilizó gas pimienta contra ella durante una protesta frente a una instalación en Tucson.

Por su parte, el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, sostuvo que la decisión reafirma la vigencia de la ley y advirtió que el DHS y ICE deben permitir las visitas de supervisión del Congreso para cumplir con lo ordenado por los tribunales.