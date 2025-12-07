El Pentágono se apresura a solucionar los retos para disuadir a China, entre ellos la escasez de buques y misiles

Publicado por J erry dunleavy 7 de diciembre, 2025

El Pentágono a las órdenes del secretario de Guerra Pete Hegseth está centrado en disuadir a China y fortalecer la posición de Estados Unidos en el Pacífico, y trabaja para rejuvenecer el esclerótico sector de la defensa de EE.UU., que actualmente no puede producir el número de municiones y buques que podrían necesitarse en un potencial conflicto con los chinos.

El presidente Donald Trump ha emitido numerosas órdenes ejecutivas destinadas a arreglar la defectuosa base industrial de defensa (DIB), y Hegseth anunció recientemente una nueva estrategia de adquisiciones destinada a revitalizar la DIB, pero por ahora EE.Estados Unidos se enfrenta a tensiones en sus reservas de misiles y se ve significativamente superado por China en cuanto al número de buques que cada nación puede construir.

Las campañas afectan a las reservas y el armamento

La campaña aérea del ejército estadounidense contra los terroristas Houthi respaldados por Irán en Yemen, el esfuerzo de años de Estados Unidos para suministrar una cantidad masiva de armamento a Ucrania en su lucha contra los invasores rusos, y la ayuda estadounidense en la defensa de Israel contra las andanadas de misiles iraníes han mermado el suministro de armas de Estados Unidos. Además, Taiwán se enfrenta a una posible invasión por parte de los chinos, con la posibilidad de que Estados Unidos se involucre en la defensa de la nación insular contra un adversario casi par y con armas nucleares.

Sigue sin estar claro si el DIB sería capaz de fabricar el número de armas y buques necesarios para mantener un compromiso a largo plazo contra el Ejército Popular de Liberación y la armada china.

La Estrategia de Seguridad Nacional, publicada el jueves, dijo que disuadir a China era clave.

"Un equilibrio militar convencional favorable sigue siendo un componente esencial de la competencia estratégica. Con razón, se presta mucha atención a Taiwán, en parte por el dominio de Taiwán en la producción de semiconductores, pero sobre todo porque Taiwán proporciona acceso directo a la Segunda Cadena de Islas y divide el noreste y el sureste de Asia en dos teatros distintos. Dado que un tercio del transporte marítimo mundial pasa anualmente por el Mar de China Meridional, esto tiene implicaciones importantes para la economía estadounidense", declaraba el nuevo documento de estrategia. "De ahí que disuadir de un conflicto sobre Taiwán, idealmente preservando la superposición militar, sea una prioridad".

Crisis de la construcción naval en EEUU

Lograr este objetivo requerirá probablemente producir muchas más municiones y buques de los que EE.UU. produce actualmente.

Funcionarios del Pentágono afirman que el Departamento de Defensa está trabajando para solucionar la escasez de buques y misiles.

Hung Cao, Subsecretario de la Armada, dijo a Just the News "sí" esta semana cuando se le preguntó sobre la existencia de una crisis de construcción naval en EE.UU.

"La construcción naval es muy importante para el presidente de Estados Unidos", dijo Cao, y añadió que el secretario de la Armada, John Phelan, está "muy hipercentrado en la construcción naval".

"Estoy centrado en asegurarme de que esos buques, una vez que los construyamos, que tengamos los marineros para ir a bordo de ellos", dijo Cao, afirmando que, este año, la Armada superó su objetivo de reclutamiento de marineros en casi 7.000 marineros - incorporando 44.096 nuevos marineros - y que continuar esta trayectoria significaría que los capitanes ya no necesitan tripular mínimamente los buques.

"Siempre hemos sido los desvalidos, pero no nos digan que no podemos hacer algo: somos la Armada de Estados Unidos", dijo Cao cuando se le preguntó por el déficit de cantidad de buques de Estados Unidos con respecto a los chinos.

"Recuerden, somos una nación marítima"

"Recuerden, somos una nación marítima. ... No sólo necesitamos buques de la Armada estadounidense, sino también de la marina mercante", dijo Cao. "El océano es un lugar grande, especialmente el Pacífico, y por eso necesitamos revitalizar la base industrial y hacer que los estadounidenses se entusiasmen por trabajar y construir algo".

Cao añadió: "¿Son suficientes 355 barcos? No lo sé. Puede que necesitemos más. Pero si conseguimos revitalizar la base industrial estadounidense, podremos construir cualquier cosa. Somos Estados Unidos, podemos hacer cualquier cosa. Pusimos un hombre en la Luna. Inventamos el avión. Podemos hacer cualquier cosa".

Dane Hughes, subsecretario de Guerra para Asuntos Legislativos, declaró a Just the News que "creo que hemos avanzado mucho en cuanto a nuestras iniciativas de reforma de las adquisiciones que se están incluyendo" en la Ley de Autorización de la Defensa Nacional que se debate actualmente en el Congreso.

"Somos realmente fuertes en la reforma de las adquisiciones que estamos tratando de hacer con iniciativas sobre los arsenales de municiones", dijo Hughes.

Hughes también dijo "sí" al coincidir en que las operaciones de EE.UU. están sometidas a tensión con los arsenales de municiones de que dispone actualmente.

"Ahora, con la guerra moderna, muchos de estos sistemas se están utilizando mucho más que en el pasado. Si nos fijamos en la guerra de doce días entre Irán e Israel, podemos hacernos una buena idea de la rapidez con la que ambos bandos consumieron municiones exquisitas, así como del uso de UAS [sistemas aéreos no tripulados] y sistemas contra-UAS", dijo Hughes. "Así que creo que algunos de los cálculos de la gente sobre lo que se necesita, las cifras han cambiado basándose en las lecciones aprendidas de aquello y en las recientes lecciones aprendidas de Ucrania-Rusia en los últimos años. En parte se trata de reajustar lo que pensamos que es el umbral requerido".

Necesidad de aumentar la capacidad de los astilleros

Hughes afirmó que "tenemos que ser capaces de ampliar la capacidad industrial" y que las adquisiciones plurianuales de municiones "envían una fuerte señal de compra a la base industrial para que los fabricantes inviertan capital y amplíen su capacidad y se jueguen un poco más sabiendo que hay pedidos a largo plazo en camino".

Afirmó que "la construcción naval es un problema más difícil de resolver que, por ejemplo, el de las municiones".

"El número de astilleros nacionales que tenemos, tenemos que ampliar la capacidad allí", dijo Hughes. "Hay mucha falta de inversión en los astilleros existentes. Mucha de la tecnología que se utiliza en esos astilleros es tecnología de los años 80".

Cuando se le preguntó si ve un sentido de urgencia dentro del Pentágono cuando se trata de la amenaza que supone China y el problema de las municiones cuando se trata de un conflicto como ese, respondió: "Al 100%. Esta ha sido una prioridad máxima del secretario" y de todos los altos dirigentes del Pentágono y jefes de los servicios militares.

"China sigue siendo nuestra amenaza principal, así que no le hemos quitado el ojo de encima, por lo que lo estamos mirando a través de esa lente, y obviamente tenemos una plétora de otros riesgos y desafíos a tener en cuenta", dijo Hughes. "Se trata de un problema a corto plazo que estamos resolviendo activamente".

La gravedad de la amenaza china

Añadió que "creo que el mensaje es la seriedad de la amenaza china y las crecientes capacidades chinas, y ser capaces de contrastar eso con las capacidades que tenemos actualmente y la brecha que nuestro adversario está tratando de cerrar."

Michael Duffey, el subsecretario de guerra para la adquisición y el sostenimiento, dijo a Just the News que "ha sido un foco central para mí desde que me confirmaron para el trabajo... especialmente con respecto a la base industrial de las municiones, donde nos hemos centrado y hemos tenido conversaciones regulares con la industria para entender realmente lo que está en el arte de lo posible en cuánto podemos crecer la base industrial, específicamente dentro del sector de las municiones."

"La industria de defensa, para bien o para mal, no tiene incentivos naturales para modernizarse y optimizar su capacidad de producción", dijo Duffey. "Somos una especie de industria de bajo volumen y crecimiento limitado, o al menos lo hemos sido recientemente. Creo que vamos a ver un crecimiento tremendo".

"Tenemos el sistema de armamento más avanzado del mundo, por lo que no se trata de cosas cuya producción podamos triplicar en un abrir y cerrar de ojos", añadió Duffey.

"Empujando el sobre todo lo que podemos"

Dijo que estaban "empujando el sobre tan duro como podemos" y "creo que estamos haciendo grandes progresos allí."

Cuando se le preguntó si el problema de la escasez de buques era más duro que el de las municiones, Duffey respondió: "La construcción naval es un reto, absolutamente".

Cuando se le preguntó por la capacidad de construcción naval de China, Duffey dijo: "Ciertamente, creo que tienen una ventaja en volumen, pero nosotros seguimos teniendo superioridad en cuanto a la capacidad de nuestros sistemas de armas. De modo que si podemos ponernos al día en volumen -que ha sido nuestro objetivo en términos de reconstrucción del ejército y revitalización de la base industrial de defensa- confío en que mantendremos una ventaja militar significativa". Pero ellos han encontrado formas de producir a gran escala, y creo que es importante tanto económica como militarmente asegurarnos de que seguimos el ritmo".

Duffey dijo que la urgencia de la amenaza china "motiva hasta qué punto estamos pensando en qué ejército tenemos que reconstruir."

Duffy: "Entregar más al combatiente antes"

"Estamos centrados en las municiones, estamos centrados en los F-35, estamos centrados en la construcción de buques, y estamos centrados diariamente en cómo podemos seguir moviendo ese calendario hacia la izquierda para que podamos entregar más al combatiente antes", dijo Duffey.

Duffey argumentó que Trump ha hecho "realmente un trabajo tremendo" para convencer a los aliados "de que aumenten su propio gasto y compren armas estadounidenses."

"Cuando hablamos de cómo queremos expandir la base industrial de defensa, nos centramos en primer lugar en garantizar que Estados Unidos esté listo y preparado para ir a la guerra y disuadir a nuestros adversarios", dijo Duffey. "Pero luego, una vez que hemos resuelto eso, creemos que es importante armar a nuestros aliados y socios para que puedan proveer a su propia autodefensa - y no hay mejor sistema de armas que las que produce una empresa estadounidense."

Trump toma medidas sobre misiles y buques

Trump declaró en una orden ejecutiva en abril que "es política del Gobierno de Estados Unidos acelerar las adquisiciones de defensa y revitalizar la base industrial de defensa para restaurar la paz a través de la fuerza."

En esa orden, el presidente dijo que la

con énfasis en la velocidad, la flexibilidad y la ejecución" y "también modernizará los deberes y la composición de la fuerza de trabajo de adquisiciones de defensa, así como incentivará y recompensará la asunción de riesgos y la innovación de este personal."

Trump también emitió una orden ejecutiva ese mes en la que argumentaba que "la capacidad de construcción naval comercial y la mano de obra marítima de Estados Unidos se han debilitado por décadas de negligencia del Gobierno, lo que ha llevado al declive de una base industrial que una vez fue fuerte y, al mismo tiempo, ha empoderado a nuestros adversarios y erosionado la seguridad nacional de Estados Unidos."

El presidente subrayó que "es política de Estados Unidos revitalizar y reconstruir las industrias marítimas nacionales y la mano de obra para promover la seguridad nacional y la prosperidad económica."

Hegseth participa personalmente en los esfuerzos para reactivar la base industrial de defensa

Just the News informó anteriormente sobre una reunión a puerta cerrada que Hegseth mantuvo a finales de junio con algunos de los líderes de los mayores contratistas militares de Estados Unidos, instándoles a aumentar la producción de municiones críticamente necesarias en medio de unas reservas de armas agotadas y una creciente amenaza por parte de China.

El principal motivo de la reunión de Hegseth con los líderes de las empresas de defensa -entre las que se encontraban conocidas firmas como Raytheon, Lockheed Martin y BAE Systems- era tratar de hacer que los fabricantes de municiones rindan cuentas para que los combatientes estadounidenses estén equipados para hacer frente a las amenazas del siglo XXI.

Hegseth dijo a los líderes de las empresas de defensa que Estados Unidos se enfrenta a amenazas globales sin precedentes y no tiene años para esperar por las municiones necesarias para disuadir o incluso combatir a los adversarios estadounidenses.

"Como ha declarado el presidente Trump, nuestra política es la paz a través de la fuerza. Eso requerirá rescatar nuestra estancada base industrial de defensa", dijo Hegseth al Comité de Asignaciones de la Cámara en junio.

"Sólo teniendo el ejército más poderoso y letal del mundo -y concentrándolo donde más se necesita para proteger y hacer avanzar los intereses de Estados Unidos- podremos disuadir a los adversarios de nuestra nación y, si es necesario, prevalecer en cualquier conflicto potencial", dijo a los legisladores.

Hegseth también declaró ante el Congreso que "aunque el DIB sigue siendo tecnológicamente avanzado y esencial para nuestras capacidades de combate, décadas de inversión insuficiente lo han dejado tenso, excesivamente consolidado y en riesgo de no seguir el ritmo de las amenazas modernas y próximas, especialmente en un conflicto prolongado".

"Hemos perdido capacidad y resistencia en nuestra cadena de suministro de defensa"

Añadió que "a medida que la competencia extranjera ha vaciado la fabricación estadounidense, hemos perdido capacidad y resistencia en nuestra cadena de suministro de defensa también" mientras que "China comunista ha disfrutado de un crecimiento explosivo en la capacidad de fabricación" al mismo tiempo.

El secretario de Defensa declaró que "reactivar la base industrial de defensa es un componente clave de la reconstrucción de las fuerzas armadas."

Hegseth anunció en noviembre una nueva "Estrategia de Transformación de Adquisiciones" sobre "Reconstrucción del Arsenal de la Libertad". El DoW dijo que está "transformando rápidamente nuestros anticuados procesos de adquisición y revitalizando la atrofiada Base Industrial de Defensa dando prioridad a la velocidad, la flexibilidad y la ejecución rigurosa." Hegseth también publicó entonces tres nuevos memorandos sobre el desarrollo de las adquisiciones de armamento y la producción de defensa.

"Hoy me gustaría hablarles de un adversario que supone una amenaza -una amenaza muy seria- para los Estados Unidos de América... Es la burocracia del Pentágono", dijo Hegseth en un discurso pronunciado en la Escuela Nacional de Guerra el mes pasado. "Nuestro objetivo es sencillo: transformar todo el sistema de adquisiciones para que funcione en tiempo de guerra, para acelerar rápidamente el despliegue de capacidades y centrarnos en los resultados. Nuestro objetivo es construir -reconstruir- el arsenal de la libertad".

Hegseth dijo que "este es un momento de 1939 - o esperemos que de 1981".

"Nuestros adversarios no están de brazos cruzados. Se están moviendo con rapidez, están desarrollando y entregando nuevas capacidades a un ritmo que debería ser aleccionador para todos los estadounidenses - especialmente para aquellos que trabajan en el Pentágono y en la base industrial de defensa", advirtió el secretario de guerra. "Nos referimos a aumentar el riesgo de adquisición para disminuir el riesgo operativo. Al asumir un mayor riesgo calculado en la forma en que construimos, compramos y mantenemos nuestros sistemas, ganaremos velocidad para proporcionar más rápidamente capacidades al campo de batalla. ... La rapidez y la concentración en los resultados son fundamentales para el éxito de la disuasión".

Los militares advierten sobre la escasez de municiones

El General del Ejército Christopher Cavoli, Comandante del Mando Europeo de EE.UU., dijo al Senado en abril que "Rusia no sólo está reconstituyendo miembros del servicio sino que también está reemplazando vehículos de combate y municiones a un ritmo sin precedentes."

Dijo que las fuerzas rusas en Ucrania habían perdido 3.000 tanques, 9.000 vehículos blindados, 13.000 sistemas de artillería, y más de 400 sistemas de defensa aérea sólo en el último año, sin embargo, Rusia "está en ritmo para reemplazar a todos ellos."

Cavoli dijo que Rusia había ampliado su producción industrial militar y advirtió que "se espera que la base industrial de defensa rusa despliegue este año 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles balísticos y de crucero Iskander." Comparativamente, el general dijo que Estados Unidos "sólo produce unos 135 tanques al año y ya no fabrica nuevos vehículos de combate Bradley".

Al parecer, Rusia dispone de más de 1.950 misiles estratégicos de diversos tipos, incluidos misiles balísticos, de crucero e hipersónicos Kinzhals, según la Inteligencia de Defensa de Ucrania.

Cavoli añadió que "prevemos que Rusia produzca 250.000 proyectiles de artillería al mes, lo que la sitúa en vías de acumular un arsenal tres veces mayor que el de Estados Unidos y Europa juntos". no

Phelan, el secretario de la Armada, dijo durante una audiencia en el Senado en junio que "financiar plenamente nuestra base industrial de municiones es esencial, tanto para el corto plazo como para el futuro."

"Estamos estudiando diferentes vías, incluidas otras partes y diferentes formas de fabricar algunas de estas municiones", dijo Phelan. "Se trata de una enorme prioridad tanto del secretario de Defensa como del presidente, y estamos dedicando a ello tanto esfuerzo y tiempo como a la construcción naval. Así que es fundamental".

Kilby también dijo al comité del Senado en junio que "las reducciones presidenciales y los gastos de combate no planificados durante los últimos dos años han puesto a prueba los inventarios de la Armada" y por lo tanto "debemos aumentar nuestras inversiones para reponerlos." El jefe de operaciones navales en funciones dijo que la Armada "sigue comprometida a trabajar con la industria para identificar los retos de fabricación y las oportunidades de inversión para racionalizar las pruebas y embarcar a contratistas no tradicionales" y que la Armada también está "invirtiendo en su base industrial orgánica para asegurar que podemos acelerar la producción de municiones en el futuro inmediato."

Impacto negativo

Los líderes del Ejército de EE.UU. argumentaron ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en junio que han sido capaces de aumentar la producción de municiones para hacer frente a los crecientes desafíos, ya que un alto funcionario del Pentágono dijo que EE.UU. se enfrenta a déficits reales de múltiples sistemas de armas importantes.

"Los recientes conflictos simultáneos en todo el mundo han puesto de relieve la importancia de la base industrial de defensa, especialmente en lo que se refiere a municiones. El Ejército, en estrecha colaboración con el Congreso, ha sido capaz de aumentar nuestra capacidad actual no sólo para apoyar las necesidades del Ejército, sino también las de nuestros socios extranjeros", el general de división John Reim, comandante general del Arsenal Picatinny, Chris Grassano, director del centro de armamento del mando de desarrollo de capacidades de combate del Ejército de EE.UU., y el general de brigada Daniel Duncan, comandante del mando conjunto de municiones, dijeron en una declaración conjunta ante el comité de la Cámara de Representantes.

Steven Morani, subsecretario interino de Defensa para el Mantenimiento, advirtió a la comisión de la Cámara de Representantes que el Pentágono "se enfrenta a un déficit de varias municiones críticas. Años de adquisiciones incoherentes y líneas de producción inactivas han afectado negativamente a la base industrial de municiones de Estados Unidos. El Departamento se encuentra en una coyuntura en la que el aumento de la demanda, los esfuerzos de modernización y las ventas militares extranjeras están ejerciendo presión sobre la base industrial de defensa."

"El DoD debe aumentar las reservas de municiones críticas para hacer frente a las deficiencias de capacidad que tienen el potencial de socavar la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo Morani. "Los inventarios actuales de municiones están agotados, y la capacidad de producción actual no está dimensionada para seguir el ritmo del aumento de la demanda. Un inventario de municiones sólido y fácilmente disponible es fundamental para restablecer la disuasión y garantizar que nuestros combatientes tengan la resistencia necesaria para luchar en un conflicto prolongado. Para hacer frente a este reto, el Departamento está trabajando enérgicamente para aumentar las existencias de municiones de EE.UU. lo antes posible."

El almirante de la Armada Samuel Paparo, comandante del Mando Indo-Pacífico de los Estados Unidos (INDOPACOM), lleva meses advirtiendo de la escasez de municiones en su teatro de operaciones en medio de una acumulación militar china sin precedentes.

"Hasta este año, en el que la mayoría de las armas empleadas eran realmente piezas de artillería y armas de corto alcance, yo había dicho que en absoluto", declaró Paparo a la Brookings Institution el pasado noviembre cuando se le preguntó si la preparación de la defensa en la región IndoPacom se había visto afectada por los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania y entre Irán e Israel.

"Pero ahora, con algunos de los Patriots que se han empleado, algunos de los misiles aire-aire que se han empleado, ahora se está comiendo las existencias, ya sabes, y decir lo contrario sería deshonesto".

"Nuestros adversarios ven estas lagunas y se están moviendo agresivamente

El comandante de la Marina dijo que los arsenales de municiones estadounidenses son "fungibles" en todos los posibles teatros militares y que "ninguno está reservado para un teatro en particular, pero cualquiera puede moverse con presteza a cualquier teatro". Paparo dijo sobre el movimiento de municiones fuera del Pacífico que "inherentemente, impone costes sobre la preparación de América para responder en la región Indo-Pacífica, que es el teatro más estresante para la cantidad y calidad de municiones, porque la RPC es el adversario potencial más capaz del mundo."

Paparo también intervino en el Foro de Defensa de Honolulu en febrero, donde volvió a alertar sobre la escasez de misiles.

"Nuestros cargadores se agotan. Nuestros retrasos en el mantenimiento aumentan cada mes para cada elemento crítico de las fuerzas conjuntas: Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, Fuerza Espacial, Guardacostas. ... Operamos con márgenes de error cada vez más estrechos", advirtió el líder de IndoPacom. "Nuestros adversarios ven estas lagunas y se están moviendo agresivamente para explotarlas. ... Nuestras reservas de municiones guiadas de precisión están muy por debajo de nuestros niveles requeridos".

El líder de IndoPacom declaró en abril ante el Comité de Servicios Armados del Senado que "el Indo-Pacífico sigue siendo el teatro prioritario del Departamento de Defensa" y que "China continúa persiguiendo una modernización militar sin precedentes y un comportamiento cada vez más agresivo que amenaza a la patria estadounidense, a nuestros aliados y a nuestros socios." Advirtió que "las agresivas maniobras de Pekín en torno a Taiwán no son simples ejercicios: son ensayos generales para una unificación forzosa."

Paparo dijo que la Iniciativa de Disuasión en el Pacífico estaba "diseñada para contrarrestar la amenaza china invirtiendo en iniciativas clave de preparación y desarrollo de capacidades" - cuyos ejemplos incluyen "infraestructuras reforzadas, preposicionamiento de municiones y equipos, aumento de la presencia rotacional y mejora de la interoperabilidad aliada."

El comandante del IndoPacom intervino en el Simposio de las Fuerzas Terrestres del Pacífico, celebrado en Hawai en mayo, donde declaró: "Sí, la región lleva el nombre de los océanos, pero los seres humanos viven en la tierra [...] Si pensamos en todos los activos y la infraestructura de esta isla que hay que defender, y luego pensamos en todo lo que hay que defender a medida que nos alejamos hacia el oeste, hay un lugar importante para el Ejército en un conflicto en el Indo-Pacífico", dijo Paparo.

Las operaciones militares estadounidenses consumen las limitadas reservas de municiones

La implicación de Estados Unidos en la lucha contra los Houthis, el suministro a los ucranianos y la ayuda en la defensa de Israel han agotado las existencias de municiones estadounidenses.

A finales de abril, el DoW dio a conocer algunos detalles en un comunicado de prensa referido a la campaña "Operación Rough Rider" contra los houthis en Yemen, revelando que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había "atacado más de 800 objetivos" y había "matado a cientos de combatientes y líderes houthis, incluidos altos responsables de misiles y UAV [vehículos aéreos no tripulados] houthis."

Los cientos de ataques también "destruyeron múltiples instalaciones de mando y control, sistemas de defensa aérea, instalaciones de fabricación de armas avanzadas y lugares de almacenamiento de armas avanzadas." La operación, que implicó el despliegue del Grupo de Ataque del Portaaviones Harry S. Truman y del Grupo de Ataque del Portaaviones Carl Vinson, infligió graves daños a los houthis, pero también agotó cientos de municiones de precisión críticas de Estados Unidos.

A mediados de marzo, el Departamento de Estado hizo públicas sus propias cifras detallando la magnitud del armamento que Estados Unidos había proporcionado a Ucrania hasta ese momento desde la invasión rusa a principios de 2022. El departamento dijo que Estados Unidos había "proporcionado 66.900 millones de dólares en asistencia militar desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania" y que la autoridad presidencial de reducción de emergencia se había utilizado "en 55 ocasiones desde agosto de 2021 para proporcionar a Ucrania asistencia militar por un total de aproximadamente 31.700 millones de dólares de las reservas del DoD."

El Wall Street Journal también informó en junio, en medio de los enfrentamientos en curso en ese momento entre Israel e Irán, que Estados Unidos estaba "apresurándose a reforzar las defensas de Israel, enviando más buques de guerra capaces de derribar misiles balísticos a la región a medida que los ataques iraníes agotan las reservas de interceptores de Israel." El medio añadía que "Estados Unidos se enfrenta a sus propias preocupaciones sobre los suministros de interceptores" porque "los suministros desviados al conflicto en Oriente Medio están llegando a expensas de los disponibles en caso de un conflicto mayor con China."

El Ejército estadounidense había "consumido entre el 15 y el 20% de todas las municiones para su arsenal desplegado en todo el mundo"

La revista Military Watch estimó en junio que el Ejército de Estados Unidos había "consumido entre el 15 y el 20% de todas las municiones de su arsenal desplegado globalmente" de sistemas antimisiles de largo alcance THAAD durante la semana y media que duró la defensa de alta intensidad de la población civil de Israel contra los ataques de misiles balísticos iraníes en junio. El medio estimó que el "gasto total de interceptores ascendió a unos 60-80 interceptores durante el conflicto de once días".

Los propios líderes de la Marina dieron la voz de alarma en junio sobre el agotamiento de las municiones estadounidenses, con el almirante James W. Kilby, el entonces jefe en funciones de operaciones navales, declarando al Senado que los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses eran muy eficaces en la defensa contra las andanadas de misiles balísticos iraníes dirigidos contra Israel - pero que los almacenes de armas estadounidenses también se estaban consumiendo rápidamente.

Kilby dijo al Comité de Asignaciones del Senado en junio que Estados Unidos estaba utilizando proyectiles de defensa antimisiles "a un ritmo alarmante". Y añadió: "Se trata de misiles adquiridos por la Agencia de Defensa Antimisiles y luego entregados a la Armada para nuestro uso. Y los estamos utilizando con bastante eficacia en la defensa de Israel".

Phelan subrayó ante el Senado en junio que "los continuos compromisos en el Mar Rojo han agudizado mi enfoque en nuestro arsenal de municiones" y que "desde octubre de 2023, los buques de la Armada han participado en operaciones de combate contra los rebeldes Houthi, gastando muchas municiones de defensa aérea que estamos trabajando con la industria para reponer."

"Trabajaré para garantizar que nuestra Armada pueda aumentar su arsenal de municiones de una manera oportuna y fiscalmente equilibrada que no degrade nuestra seguridad", dijo el secretario de la Armada. "No podemos permitirnos quedarnos sin munición durante un combate".

Las armas que Estados Unidos ha prometido suministrar a Taiwán también han sido lentas en su entrega, lo que ha llevado a la nación insular del Pacífico a esperar un retraso de miles de millones de dólares en armamento.

El libertario Instituto CATO informó en enero que "el retraso de las armas estadounidenses que han sido vendidas pero no entregadas a Taiwán vio varios cambios en diciembre de 2024, el resultado neto fue una reducción de 77 millones de dólares en el retraso, que ahora asciende a 21.870 millones de dólares." El think tank dijo que "la tercera mayor venta de armas en el backlog, una venta en julio de 2019 de 108 tanques Abrams valorados en 2.000 millones de dólares, comenzó a entregarse en diciembre."

Un informe de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason afirmó en octubre que "el valor total en dólares de la cartera de pedidos pendientes sigue siendo de 21.540 millones de dólares".

China tiene una gran ventaja en construcción naval sobre EE.UU.

China también ha utilizado su formidable capacidad de construcción naval militar y comercial para reunir la mayor fuerza naval del mundo de más de 400 buques de guerra y buques de apoyo, según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, una organización de investigación política bipartidista y sin ánimo de lucro "dedicada a promover ideas prácticas para hacer frente a los mayores desafíos del mundo."

La flota estadounidense más pequeña pesa unos 296 buques de guerra y de apoyo, a pesar de que el plan de construcción naval de la Armada para 2025 prevé una flota de 381 buques de combate. Los buques estadounidenses representan menos del 1% de los buques comerciales a flote del mundo en la actualidad, según un análisis del Wall Street Journal del pasado mes de diciembre.

La RPC es capaz de construir buques de guerra a un ritmo más de 200 veces superior al de EE.UU., según una evaluación de la inteligencia naval estadounidense filtrada al boletín del sector The War Zone. El gráfico no clasificado que se filtró muestra que los astilleros chinos tienen una capacidad aproximada de 23,25 millones, frente a la capacidad estadounidense de apenas 100.000 toneladas.

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno publicó a finales de febrero un informe de casi 100 páginas en el que se detallaban los enormes desafíos a los que se enfrenta el DoW y los graves problemas que aquejan a la construcción naval de la Armada. Según el informe de la GAO, entre esos problemas se encuentran los sobrecostes de miles de millones de dólares, el incumplimiento reiterado de los objetivos de expansión de la construcción naval, la falta de coordinación entre la Armada y la Oficina del Secretario de Defensa, que puede resultar muy costosa, y la falta de pruebas de que el dinero que se destina cada vez más a la construcción naval esté teniendo el impacto que debería.

La GAO dijo que la industria privada entregó siete nuevos buques de combate en 2023, pero que tendría que casi duplicarse a un promedio de aproximadamente 13 buques por año durante treinta años para cumplir con el objetivo de tamaño de la flota bajo el actual plan de construcción naval.

La República Popular China controla más del 50% de la construcción naval mundial

El informe señalaba que "la base industrial aún tiene que demostrar su capacidad para aumentar la producción de esta manera" y que "ninguno de los constructores navales está actualmente en condiciones de cumplir los objetivos de entrega de la Armada".

En un esfuerzo bipartidista, el representante John Moolenaar, republicano de Miami, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, y el miembro de mayor rango, el representante Raja Krishnamoorthi, demócrata de Illinois, evaluaron a finales de febrero que "debido a sus agresivas políticas de no mercado, la República Popular China controla más del 50% de la construcción naval mundial, mientras que Estados Unidos representa sólo el 0,2%" y que "por cada gran buque oceánico construido en Estados Unidos cada año, la RPC construye 359".

"La industria naval estadounidense se enfrenta al reto de producir la cantidad de buques al ritmo necesario para lograr un crecimiento duradero y sostenible del inventario de fuerzas de combate. En general, los costes y los plazos siguen siendo difíciles; las entregas se retrasan entre uno y tres años, y los costes siguen aumentando más rápidamente que la inflación general. La cuota de Estados Unidos en la construcción naval mundial - comercial y militar - y el número de buques de guerra entregados al año no alcanzan los objetivos deseados", dice la declaración conjunta de Brett Seidle, Subsecretario de la Armada para Investigación, el Vicealmirante James Pitts, Jefe Adjunto de Operaciones Navales, y el Teniente General Eric Austin, Comandante General del Mando de Desarrollo de Combate del Cuerpo de Marines.

Queda por ver si los esfuerzos del Pentágono de Hegseth para estimular la producción de más misiles y la construcción de más buques funcionarán - pero las posibles apuestas en el Pacífico son altas.

