El Senado confirmó a Jared Isaacman para ser el nuevo administrador de la NASA

Publicado por Joaquín Núñez 17 de diciembre, 2025

El Senado confirmó a Jared Isaacman como nuevo director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Isaacman, director ejecutivo de la empresa de procesamiento de pagos Shift4, fue confirmado por una amplia mayoría bipartidista, con 67 votos a favor y solo 30 en contra.

Esta fue la segunda nominación para el empresario de 42 años, dado que Donald Trump había retirado su nombre en mayo tras su enfrentamiento con Elon Musk. Finalmente, y tras el acercamiento entre el presidente y el fundador de Tesla, su nombre fue nuevamente enviado al Senado en noviembre para su confirmación.

Sin embargo, a pesar de varios reportes que precisaron que su nombre contaba con el respaldo de Musk para el puesto, él negó tener un vínculo estrecho con el exdirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

“Cada artículo que veo sobre mi nominación se refiere al aliado o amigo de Musk. Es curioso que en un mundo donde todos tienen un teléfono con cámara, no haya fotos nuestras cenando, en un bar, en un avión o en un yate, porque no existen”, declaró en su segunda audiencia de confirmación en la Cámara Alta.

Durante la citada audiencia, también planteó la necesidad de apretar el acelerador en la carrera espacial: “Este no es momento de demoras, sino de actuar, porque si nos quedamos atrás, si cometemos un error, puede que nunca nos pongamos al día, y las consecuencias podrían cambiar el equilibrio de poder aquí en la Tierra".

Además, como parte de un esfuerzo por llegar a la Luna, Marte y el espacio profundo, presentó un plan para aumentar la competencia entre entidades del sector privado. El documento fue elaborado en mayo y llevó el nombre de 'Plan Estratégico del Proyecto Athena', que ofrecía ideas sobre cómo esperaba reorganizar y revitalizar la NASA.

"La NASA volverá a centrarse en lograr lo casi imposible: hacer lo que ninguna otra agencia, organización o empresa es capaz de hacer", escribió en la introducción del documento.

Uno de los nombres clave para que la Administración Trump volviera a nominar a Isaacman fue el senador Tim Sheehy. Según publicó Semafor, el republicano de Montana puso en duda estratégicamente la nominación del embajador de Estados Unidos en la India, Sergio Gor, como moneda de cambio para negociar el regreso de Isaacman.

"Sheehy mantuvo su puesto en secreto en septiembre, y su estrategia funcionó. El vicepresidente J.D. Vance lo llamó rápidamente para calmar la situación; le dijo que la falta de un jefe permanente de la NASA era un 'gran problema'. Ambos llegaron a un acuerdo: Sheehy liberaría su puesto a cambio de que la administración redoblara sus esfuerzos para cubrir el puesto", señaló el citado medio.

Una vez en el cargo, Isaacman reemplazará al secretario de Transporte, Sean Duffy, quien se ha desempeñado como administrador interino desde el verano. "Le deseo mucho éxito a Jared en el inicio de su mandato y al frente de la NASA, ahora que volvemos a la Luna en 2028 y superamos a China", celebró Duffy en sus redes sociales.