ICE niega las afirmaciones de Omar de haber detenido a su hijo

Publicado por Ben Whedon 17 de diciembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional negó el martes las afirmaciones de la representante Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, de que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habían parado a su hijo y exigido pruebas de su ciudadanía.

"El ICE tiene absolutamente CERO constancia de que sus oficiales o agentes hayan parado al hijo de la congresista Omar", publicó el Departamento de Seguridad Nacional en X.

"Sin pruebas, es vergonzoso que la congresista Omar lance acusaciones para demonizar a ICE como parte de un truco de relaciones públicas".

"Las acusaciones de que ICE se dedica a elaborar perfiles raciales son repugnantes, imprudentes y categóricamente FALSAS", agregó la cuenta. "Lo que convierte a alguien en objetivo de la aplicación de la ley de inmigración es si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, NO su color de piel, raza o etnia. En virtud de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, las fuerzas del orden del DHS utilizan la 'sospecha razonable' para realizar detenciones".

La agencia hizo la declaración en respuesta a un artículo del Washington Times que documentaba las afirmaciones de Omar.

"Después de hacer una parada en Target, sí fue detenido por agentes del ICE, y una vez que pudo presentar su identificación de pasaporte, sí lo dejaron ir", Omar dijo a una filial local de CBS.

