Marco Rubio anuncia sanciones a otros dos jueces de la CPI por investigar a Israel

Publicado por Carlos Dominguez 18 de diciembre, 2025

Estados Unidos impuso el jueves sanciones a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI); la medida fue presentada como apoyo a Israel y como respuesta a lo que Washington califica de actuaciones politizadas de la corte.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en un comunicado que los dos jueces votaron a comienzos de esta semana en contra del recurso presentado por Israel ante la Corte Penal Internacional. Los jueces de apelación de la CPI rechazaron el lunes una de las series de impugnaciones legales presentadas por Israel contra la investigación de la corte sobre su conducta en la guerra contra Hamás en Gaza.

"Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel, incluyendo votar con la mayoría a favor de la decisión de la CPI contra la apelación de Israel el 15 de diciembre", reza el comunicado del Departamento de Estado.

"No toleraremos abusos de poder de la CPI que violen la soberanía de Estados Unidos e Israel y sometan erróneamente a personas estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI", expresó Rubio.

"Seguiremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles a la guerra jurídica y la extralimitación de la CPI", añadió.

Bajo las sanciones, los jueces quedan prohibidos de ingresar a EEUU y quedan bloqueadas todas sus propiedades o transacciones financieras en el país.

Netanyahu saluda las medidas contra los jueces de la CPI

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elogió el jueves a Estados Unidos por las sanciones contra los jueces de la CPI.

"Israel aprecia el liderazgo decisivo y la firme acción del secretario de Estado (Marco Rubio) y la determinación de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente (Donald Trump) para enfrentar el flagelo del lawfare, que representa una grave amenaza para ambas naciones", escribió el primer ministro israelí en X.

La CPI se opone a las sanciones

Rápidamente, la corte expresó su rechazo enérgico a la medida "contra los jueces Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia)".

"Estas sanciones constituyen un ataque flagrante a la independencia de una institución judicial imparcial, que opera conforme al mandato que le confirieron los Estados miembros", señaló la corte en un comunicado recogido por AFP.