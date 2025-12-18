La inflación a 12 meses cede inesperadamente en noviembre a 2,7%

Publicado por Víctor Mendoza 18 de diciembre, 2025

La inflación en en el país fue más moderada de lo que los analistas esperaban en noviembre. Así lo mostraron el jueves datos oficiales.

El Departamento de Trabajo detalló que el índice de precios al consumo (IPC) aumentó 2,7% interanual en noviembre.

Este dato se ubicó por debajo del 3% registrado en septiembre, el mes más reciente para el que había datos completos debido a un prolongado cierre del Gobierno.

También se ubica muy por debajo de las previsiones de los analistas que, según AFP, esperaban un aumento de precios de 3,1% en los 12 meses culminados en noviembre.

El índice de energía subió un 1,1% durante el mismo período de 2 meses, y el índice de alimentos aumentó un 0,1%. Otros índices que aumentaron durante los 2 meses que finalizaron en noviembre incluyen mobiliario y operaciones del hogar, comunicación y cuidado personal. En contraste, los índices de alojamiento fuera del hogar, recreación y vestimenta disminuyeron durante el mismo período de 2 meses.

El informe de este jueves ofreció pocas comparaciones mensuales, ya que el cierre del Gobierno entre octubre y mediados de noviembre dificultó la recopilación de datos de octubre.