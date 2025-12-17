El Senado aprueba por unanimidad una ley para reforzar la prevención de la trata de niños

Un agente de la Patrulla Fronteriza da agua a un grupo de menores no acompañados en Texas. Sergio Flores / AFP

Publicado por Diane Hernández 17 de diciembre, 2025

El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Prevención de la Trata de Niños, una iniciativa bipartidista destinada a fortalecer la coordinación entre el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para combatir la explotación y el tráfico de menores.

El proyecto fue impulsado por el presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley, junto con el senador demócrata Jon Ossoff, y retoma una iniciativa que ya había recibido respaldo unánime en el Congreso anterior.

La legislación obliga a ambas agencias federales a implementar las recomendaciones emitidas en 2023 por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), las cuales señalan deficiencias en la comunicación interinstitucional y proponen medidas concretas para mejorar la detección, prevención y respuesta ante casos de trata infantil.

"Prevenir que los niños sean víctimas de la trata es una prioridad absoluta"

Durante el debate en el pleno, Grassley subrayó que el eje central de la ley es mejorar el intercambio de información entre las dependencias federales. "Prevenir que los niños sean víctimas de la trata es una prioridad absoluta. Una coordinación eficaz entre las agencias es clave para evitar que estos delitos ocurran", afirmó el senador.

Con la aprobación en el Senado, la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde será evaluada. De obtener luz verde en esa instancia, el proyecto será enviado al presidente Donald Trump para su promulgación.

La votación unánime refleja un inusual consenso bipartidista en torno a la necesidad de reforzar las políticas federales contra la trata de menores, un delito que las autoridades consideran una amenaza persistente para la seguridad y el bienestar de niños y adolescentes en Estados Unidos.