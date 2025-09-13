China refuerza su infraestructura militar en la costa oriental ante las tensiones con Taiwán

Publicado por Agustina Blanco 13 de septiembre, 2025

China está intensificando la construcción de bases navales y aéreas a lo largo de su costa oriental, lo que ha generado preocupación entre expertos y gobiernos occidentales sobre una posible preparación para un conflicto con Taiwán.

Según un análisis de imágenes satelitales publicado por The Wall Street Journal, estas nuevas instalaciones, que incluyen atracaderos para buques de guerra anfibios y megaaeropuertos, podrían desempeñar un papel clave en un escenario de invasión a la isla, que Pekín reclama como parte de su territorio, a pesar de la firme oposición del gobierno democráticamente elegido de Taipei.

Expansión de bases navales y aéreas



Las imágenes satelitales muestran avances significativos en la infraestructura militar china. En la bahía de Yueqing, cerca de la ciudad costera de Wenzhou, se ha ampliado un muelle naval que ahora supera una milla de longitud. Este muelle, según el análisis, puede albergar múltiples embarcaciones grandes, incluyendo transportes de tanques, embarcaciones de desembarco, petroleros y buques de la guardia costera, todos esenciales para operaciones anfibias. “Todo esto sirve para apoyar el único escenario de planificación militar de China, que es el escenario de Taiwán”, afirmó Michael Dahm, un oficial retirado de inteligencia de la marina estadounidense, en declaraciones al Wall Street Journal.

Además, en la provincia de Fujian, frente al estrecho de Taiwán, se ha construido una nueva base de helicópteros que podría facilitar el despliegue de tropas hacia la isla principal de Taiwán o sus islas periféricas, como Kinmen, ubicada a menos de 5 kilómetros de la costa china. Esta base, junto con otras en Pudong y Zhanjiang, refuerza la capacidad logística y operativa del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Por otro lado, los megaaeropuertos en Xiamen y Fuzhou han experimentado expansiones significativas. El Aeropuerto Internacional Xiamen Xiang’an, ubicado en la isla de Dadeng, casi duplicó su tamaño entre 2014 y 2022 mediante dragado para crear más terreno. De manera similar, el Aeropuerto Internacional de Fuzhou Changle ha añadido una nueva pista sobre el agua. Aunque ambos son aeropuertos civiles, los expertos señalan que podrían reconvertirse rápidamente para uso militar, sirviendo como centros de reabastecimiento de combustible, almacenamiento de municiones o despliegue de tropas en caso de conflicto.

Estrategia y tensiones regionales



La construcción de estas instalaciones se enmarca en un contexto de creciente tensión en el Indopacífico, donde China ha intensificado sus acciones en el Mar de China Meridional y hacia Taiwán. Pekín no ha descartado el uso de la fuerza para reunificar la isla con el continente, mientras que Taiwán ha fortalecido sus defensas, centrando sus ejercicios militares en playas como Guanyin, Jiben, Beipu y Penghu, identificadas como posibles puntos de desembarco para una invasión.

Occidente preocupado



Ante este escenario, tanto el secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, como su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, han expresado preocupación por la creciente amenaza de China.

En esa línea, Hegseth advirtió en mayo que un ataque contra Taiwán podría ser inminente, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre plazos o planes concretos. Mientras que Healey, expresó sobre una posible “defensa” de Taiwán, de la mano de Australia.