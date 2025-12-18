Trump anuncia desde la Casa Blanca un bono de $1.776 para las tropas estadounidenses por Navidad

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este miércoles por la noche, desde la Casa Blanca, el envío de un bono de 1.776 dólares para 1,45 millones de militares estadounidenses, que será entregado antes de Navidad. El mandatario aseguró que los pagos están siendo financiados con ingresos provenientes de los aranceles y los presentó como un reconocimiento directo al servicio de las Fuerzas Armadas del país.

“Los cheques ya están en camino”, afirmó Trump durante su discurso desde el Salón de Recepciones Diplomáticas.

El presidente aprovechó su intervención para hacer un balance político y económico de sus primeros once meses de gestión, asegurando que el país atraviesa una etapa de recuperación acelerada tras la Presidencia de Joe Biden.

“Esta noche, después de 11 meses, nuestra frontera está segura, la inflación se ha detenido, los salarios han subido, los precios han bajado, nuestra nación es fuerte, Estados Unidos es respetado y nuestro país ha vuelto... Estamos listos para un auge económico como el mundo nunca ha visto”, dijo Trump.

.@POTUS: "When I took office, inflation was the worst in 48 years... which caused prices to be higher than ever before, making life unaffordable for millions and millions of Americans... Over the past 11 months, we have brought more positive change to Washington than any… pic.twitter.com/FdQytIypY4 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 18, 2025

Trump también apuntó directamente contra la Administración demócrata anterior, responsabilizándola por el deterioro del poder adquisitivo, en particular en el mercado inmobiliario.

“El costo anual de una hipoteca nueva típica aumentó en $15,000 dólares bajo el gobierno demócrata. En 11 meses, ya he logrado reducir ese costo anual en $3,000 dólares”, arguyó el presidente republicano.

En cuanto a inversiones, Trump afirmó haber asegurado cifras históricas para la economía estadounidense.

“Ya he asegurado una inversión récord de $18 billones de dólares en Estados Unidos, lo que significa empleos, aumentos salariales, crecimiento, apertura de fábricas y una seguridad nacional mucho mayor”, declaró.

El discurso también incluyó varias afirmaciones en materia de seguridad, política exterior y control del narcotráfico. "Las drogas traídas por mar y océano han disminuido un 94%”, dijo.

En el plano internacional, Trump fue aún más contundente: “He restaurado la fortaleza estadounidense, resuelto ocho guerras en diez meses, destruido la amenaza nuclear iraní y puesto fin a la guerra en Gaza, llevando —por primera vez en 3.000 años— la paz a Oriente Medio”.

Trump cerró con un mensaje político dirigido a su base electoral, marcando un contraste con los últimos cuatro años: "Durante los últimos cuatro años, Estados Unidos fue gobernado por políticos que lucharon solo por los de adentro… Pero ahora tienen a un presidente que lucha por la gente trabajadora y respetuosa de la ley de nuestro país: los que hacen que esta nación funcione".