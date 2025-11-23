China advierte que “nunca permitirá” el resurgimiento del militarismo japonés en medio de tensiones por Taiwán

Publicado por Agustina Blanco 23 de noviembre, 2025

China “nunca permitirá” el regreso del “militarismo” japonés ni que “las fuerzas derechistas” de Japón hagan retroceder “la rueda de la historia”, advirtió este sábado el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en un nuevo capítulo de la escalada verbal entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán.

Durante una reunión en Dusambé con su homólogo tayiko, Sirojiddin Muhriddin, Wang Yi agradeció a Tayikistán su “firme apoyo” en los asuntos que afectan a los “intereses fundamentales de China”, entre ellos Taiwán, y lanzó un duro mensaje dirigido a Japón.

“China nunca permitirá que las fuerzas derechistas de Japón hagan retroceder la rueda de la historia, ni permitirá la injerencia de fuerzas externas en la región china de Taiwán o un resurgimiento del militarismo japonés”, afirmó el canciller, según la agencia oficial china Xinhua, citada por EFE.

En esa línea, Wang subrayó que Pekín “trabajará con todas las partes para defender el consenso internacional” sobre el principio de una sola China y “salvaguardar conjuntamente los logros de la victoria en la Segunda Guerra Mundial”.

La respuesta de China a Japón



Las declaraciones del jefe de la diplomacia china llegan como respuesta a las recientes palabras de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en el cargo desde hace un mes, quien afirmó que un ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Tras esas manifestaciones, China recomendó a sus ciudadanos no viajar a Japón —lo que ha provocado cientos de cancelaciones de vuelos— y volvió a prohibir la importación de marisco japonés, entre otras medidas de represalia.

El viernes, Takaichi se negó a retractarse y calificó su postura sobre Taiwán de “coherente” con la posición histórica del Gobierno japonés, al tiempo que expresó su deseo de mantener relaciones “mutuamente beneficiosas” con Pekín y llamó al diálogo.