Un nuevo ataque en el Pacífico contra una presunta narcolancha deja cuatro muertos

Fotograma de un video compartido por el Comando Sur de EEUU HANDOUT / US SOUTHERN COMMAND / AFP

Publicado por Diane Hernández 18 de diciembre, 2025

Las fuerzas armadas estadounidenses informaron este miércoles de un nuevo ataque contra una presunta embarcación utilizada para el narcotráfico en aguas del Pacífico, que dejó un saldo de cuatro muertos, según datos oficiales.

El Comando Sur indicó que la operación se realizó tras labores de inteligencia que identificaron al navío como parte de una red de tráfico de drogas. "Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas", señaló el organismo militar en una publicación en la red social X.

El ataque se enmarca en la campaña antinarcóticos lanzada por Washington en septiembre, durante la cual Estados Unidos ha llevado a cabo más de 25 operaciones similares, que han dejado al menos 99 muertos, de acuerdo con cifras oficiales.

Ofensiva sin precedentes

Para esta ofensiva, considerada sin precedentes, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de una amplia fuerza militar en la región, que incluye una flota naval encabezada por el portaaviones Gerald Ford, el mayor del mundo, así como el envío de cazas a Puerto Rico y el despliegue de marines.

Según Washington, el principal objetivo de la campaña es incrementar la presión sobre el gobierno de Venezuela, al que Estados Unidos califica de "narcoterrorista". Esa presión se intensificó la semana pasada con la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas.

La escalada continuó el martes, cuando Trump ordenó el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. En respuesta, Caracas anunció que su Armada escoltará a los buques cisterna, elevando la tensión en la región.