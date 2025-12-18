Un nuevo ataque en el Pacífico contra una presunta narcolancha deja cuatro muertos
El Comando Sur indicó que la operación se realizó tras labores de inteligencia que identificaron al navío como parte de una red de tráfico de drogas.
Las fuerzas armadas estadounidenses informaron este miércoles de un nuevo ataque contra una presunta embarcación utilizada para el narcotráfico en aguas del Pacífico, que dejó un saldo de cuatro muertos, según datos oficiales.
El Comando Sur indicó que la operación se realizó tras labores de inteligencia que identificaron al navío como parte de una red de tráfico de drogas. "Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas", señaló el organismo militar en una publicación en la red social X.
On Dec. 17, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessel was transiting along a known… pic.twitter.com/Yhu3LSOyea— U.S. Southern Command (@Southcom) December 18, 2025
El ataque se enmarca en la campaña antinarcóticos lanzada por Washington en septiembre, durante la cual Estados Unidos ha llevado a cabo más de 25 operaciones similares, que han dejado al menos 99 muertos, de acuerdo con cifras oficiales.
Ofensiva sin precedentes
Para esta ofensiva, considerada sin precedentes, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de una amplia fuerza militar en la región, que incluye una flota naval encabezada por el portaaviones Gerald Ford, el mayor del mundo, así como el envío de cazas a Puerto Rico y el despliegue de marines.
Según Washington, el principal objetivo de la campaña es incrementar la presión sobre el gobierno de Venezuela, al que Estados Unidos califica de "narcoterrorista". Esa presión se intensificó la semana pasada con la incautación de un petrolero frente a las costas venezolanas.
La escalada continuó el martes, cuando Trump ordenó el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. En respuesta, Caracas anunció que su Armada escoltará a los buques cisterna, elevando la tensión en la región.