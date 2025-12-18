El icónico Kennedy Center en Washington pasará a llamarse "Centro Trump-Kennedy"

Publicado por Carlos Dominguez 18 de diciembre, 2025

La Casa Blanca anunció el jueves que el Kennedy Center en Washington DC, una de las principales instituciones culturales de Estados Unidos, pasará a llamarse "Trump-Kennedy Center" en honor al presidente Donald Trump.

El centro cultural, un imponente edificio blanco ubicado a orillas del río Potomac lleva el nombre del presidente demócrata John F. Kennedy, asesinado en 1963. Inaugurado en 1971, la estructura alberga una ópera, un teatro y una orquesta sinfónica.

Un voto unánime por el gran trabajo de Trump

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la junta directiva del Kennedy Center había "votado por unanimidad" el cambio.

La decisión se tomó "debido al increíble trabajo que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio. No solo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también en lo financiero y en su reputación", declaró Leavitt en un mensaje en X.

"Enhorabuena al presidente Donald J. Trump y, del mismo modo, enhorabuena al presidente Kennedy, porque este será un equipo verdaderamente grande durante mucho tiempo. Sin duda, el edificio alcanzará nuevos niveles de éxito y grandeza", añadió la secretaria de Prensa.