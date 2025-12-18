Dan Bongino anuncia su salida del FBI

Publicado por Sabrina Martin 17 de diciembre, 2025

El subdirector del FBI, Dan Bongino, dejará su cargo en enero, según confirmó él mismo este miércoles, poniendo fin a una gestión de menos de un año. El anuncio se produce luego de que surgieran rumores sobre su posible salida de la agencia.

“Dejaré mi puesto en el FBI en enero”, escribió Bongino en una publicación en la red social X. En el mensaje agradeció al presidente Trump, a la fiscal general Pam Bondi y al director del FBI, Kash Patel, por la oportunidad de servir, y expresó su gratitud a los ciudadanos estadounidenses “por el privilegio de servirles”.

Ese mismo día, Trump había insinuado la noticia al hablar con periodistas en la Base Conjunta Andrews. “Dan hizo un gran trabajo. Creo que quiere volver a su puesto”, afirmó el mandatario, sin precisar un calendario para la salida.

Trayectoria previa y llegada al FBI Trump nombró a Bongino subdirector del FBI en febrero. Antes de asumir el cargo, Bongino se desempeñó como policía de la ciudad de

Hasta ahora, no se ha informado quién ocupará el puesto una vez que Bongino deje formalmente la agencia.

De figura mediática a funcionario federal

Bongino construyó una amplia trayectoria como comentarista conservador, con un programa de radio, un podcast y frecuentes apariciones en Fox News. Su perfil público se consolidó durante el primer mandato de Trump, y actualmente cuenta con cerca de siete millones de seguidores en su cuenta personal de X.

Antes de incorporarse al FBI, utilizó sus plataformas mediáticas para elogiar al presidente Trump y consolidar una base de seguidores dentro del electorado conservador.

Tensiones internas y dudas sobre su continuidad

Según distintos informes, Bongino comenzó a expresar dudas sobre su permanencia en el cargo al menos desde julio, cuando tuvo desacuerdos con la fiscal general Bondi en torno a la gestión de los archivos relacionados con el caso Epstein. En ese contexto, habría considerado renunciar debido a frustraciones vinculadas al manejo del asunto.

Los rumores sobre su salida volvieron a intensificarse en agosto, cuando el entonces fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, fue incorporado al FBI para desempeñarse como codirector adjunto.