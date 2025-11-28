Trump, Mamdani y la necesidad de claridad moral

28 de noviembre, 2025

La óptica del presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Salón Oval junto a Zohran Mamdani, el alcalde entrante de Nueva York, desafió la sensibilidad estadounidense. En lugar de una polémica pelea a cara de perro, como en la primera reunión entre Trump y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, se produjo un amistoso intercambio de apretones de manos y juguetonas palmadas.

Aunque aparentemente charlaron sobre asuntos prácticos como la "asequibilidad", deberíamos esperar que Trump considerara los verdaderos objetivos del musulmán de 34 años.

¿Quién estaba jugando con quién? ¿Estaba Trump practicando su arte del trato, o bajó la guardia y se dejó seducir por Mamdani?

Trump ha demostrado ser el presidente que más apoya a Israel, uno que ha abordado agresivamente el aumento del antisemitismo normalizado. Durante su primer mandato y en lo que va de este segundo, ha exhibido un firme compromiso con el Estado judío. Durante la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, se unió al Estado judío en un ataque contra las fábricas nucleares iraníes, y luego elaboró un acuerdo de paz para poner fin a los combates en Gaza y liberar a los rehenes que quedaban en manos de Hamás. Justo un día antes de la visita de Mamdani, recibió a 15 de ellos en la Casa Blanca.

Mientras tanto, Mamdani llegó a su reunión con Trump recién llegado de su improbable victoria en una ciudad famosa por su ciudadanía judía. Sí, tuvo suerte de enfrentarse a una débil competencia en la carrera por la alcaldía, pero las pruebas de su parcialidad contra los judíos se convirtieron en un asunto de dominio público. Por ejemplo:

Inició una sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina cuando estudiaba en el Bowdoin College de Maine. Y ha declarado: "Tenemos que dejar claro que cuando tienes la bota de la policía de Nueva York en el cuello, te la han puesto las Fuerzas de Defensa de Israel"

Su deseo de genocidio judío quedó claro con sus cánticos: "Del río al mar". Su plan de aterrorizar a todos los judíos, incluidos los de Gotham, quedó implícito al afirmar con orgullo: "Globalizad la intifada."

El 19 de noviembre, un acto celebrado por la organización de aliá Nefesh B'Nefesh en la sinagoga Park East, en el Upper East Side de Manhattan, fue interrumpido por una turba enfurecida que coreaba: "De Nueva York a Gaza, globalizad la intifada" y "Resistencia, nos enorgullecéis, eliminad a otro colono". La respuesta de Mamdani fue afirmar inexactamente que "estos espacios sagrados no deben utilizarse para promover actividades que violan el derecho internacional".

Podemos esperar que los residentes de Nueva York reciban lo que el periodista y académico H.L. Mencken pronosticó: "La democracia es la teoría de que el pueblo llano sabe lo que quiere y merece obtenerlo bien y por las buenas".

Mientras tratamos de conciliar la cortesía desenfadada y el discurso fácil del Presidente con el privilegiado Socialista Democrático, hay que tener en cuenta el ambiente político y social que ha conducido a su elección.

El ascenso de Mamdani se produce después de dos años de disturbios callejeros y manifestaciones universitarias simpatizantes de la masacre de Hamás del 7 de octubre. Las turbas ataviadas con keffiyeh que impugnaban a Israel con acusaciones de genocidio y apartheid -una perversa inversión de la verdad- iniciaron su campaña antes incluso de que Israel consiguiera repeler a los miles de terroristas que se habían infiltrado en su frontera, por no hablar de iniciar una operación terrestre en Gaza.

Posteriormente, las mismas turbas difundieron calumnias de sangre sobre el trato de los gazatíes a manos de las tropas israelíes.

El ascenso de Mamdani refleja ese sentimiento. Su elección también magnifica el impacto del "Escuadrón" de extrema izquierda en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el atrincheramiento de los progresistas en el mundo académico y los medios de comunicación. La influencia durante décadas del dinero qatarí, los influenciadores de Woke y los demócratas capituladores han contribuido a las tendencias antiisraelíes.

Pero esa locura está encontrando ahora un punto de apoyo en la extrema derecha, validando así la "teoría de la herradura", según la cual los extremistas ideológicos se relacionan mejor entre sí que con el centro.

El estallido de la Fundación Heritage es un buen ejemplo. El presidente del think tank conservador, Kevin Roberts, causó un gran revuelo cuando defendió al antiguo presentador de Fox News y actual podcaster Tucker Carlson, que recientemente realizó una entrevista blanda con el podcaster negador del Holocausto Nick Fuentes. Fuentes echó humo sobre los "judíos sionistas", acusándolos de arruinar el conservadurismo y declarando que Israel es una plaga moral.

Roberts intentó justificar los venenosos comentarios afirmando que "los cristianos pueden criticar al Estado de Israel sin ser antisemitas y anular a hombres como Fuentes no es la respuesta".

La creciente división en el Partido Republicano, con implicaciones para el liderazgo en la era post-Trump, es preocupante. ¿Continuará el vicepresidente JD Vance su amistad con Carlson?

La visión de Trump y Mamdani dándose la mano como viejos amigos es difícil de tragar. Decir que el centro de su conversación era la "asequibilidad" recuerda al mito sobre el dictador italiano Benito Mussolini "haciendo que los trenes funcionen a tiempo".

Aunque debemos respetar la larga lista de logros diplomáticos dignos del Premio Nobel del presidente estadounidense y su historial proisraelí y antiantisemita, siempre debemos abogar por la claridad moral y pedir a nuestros líderes, incluido Trump, que denuncien el mal cuando lo vean.

Alan Newman es autor de la novela Buen corazón y defensor proisraelí que ocupa puestos de liderazgo en el AIPAC, StandWithUs y otros organismos.

© JNS