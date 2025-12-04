Charlie Kirk, la IA Gemini, el mundial... los temas más buscados en Google durante 2025

Publicado por Williams Perdomo 4 de diciembre, 2025

La Inteligencia Artificial Gemini fue el tema más buscado en Google durante el año 2025 en todo el mundo. En segundo lugar los internautas buscaron el juego de críquet de India contra Inglaterra y en el tercer lugar se ubicó el activista Charlie Kirk. En el cuarto lugar se buscó información sobre el Mundial de 2026.

En el caso de las noticias, la más buscada fue la muerte de Kirk. Le siguieron búsquedas de noticias relacionadas con Irán, el cierre del Gobierno y la elección del nuevo papa León XIV.

En Estados Unidos, el tema que más se buscó fue la muerte de Charlie Kirk, temas relacionados con KPop Demon Hunters, Labubu y el iPhone 17. En cuanto a las noticias más buscadas se encuentran el One Big Beautiful Bill Act, el cierre del Gobierno y, de nuevo, el asesinato de Charlie Kirk.

Lo que más se buscó en español en el país

En español, en Estados Unidos las preguntas que más se buscaron fueron ¿Qué es USAID?, ¿Qué es la Proposición 50? y ¿Qué son aranceles?. Otras preguntas en español que protagonizaron el 2025 fueron ¿Quién es el nuevo Papa?, ¿Quién es Charlie Kirk?, ¿Quién es Caramelo de La Casa de los Famosos? y ¿Quién es Miguel Uribe?.

En entretenimiento, de manera global el nombre que más se buscó en 2025 es el de la actriz Mikey Madison conocida por su película Anora. Las letras de canciones más buscada en el mundo en Google fueron las de 'DtMF' de Bad Bunny y 'Tabola Bale' de Silet Open Up.