Linda McMahon: la doctrina DEI ha convertido las universidades en "cadenas de montaje" ideológicas

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de diciembre, 2025

La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo el miércoles durante una mesa redonda en la Casa Blanca que las ideologías progresistas promovidas a través de programas de diversidad, equidad e inclusión han "convertido las universidades de mercados libres de ideas a cadenas de montaje de conformidad ideológica."

"El estudiante medio se enfrenta a ataques implacables en todos los aspectos de su vida universitaria si no está de acuerdo con la DEI o con cualquiera de las últimas modas ideológicas", dijo McMahon.

La mesa redonda, titulada Biased Professors, Woke Administrators and the End of Free Inquiry on U.S. Campuses, reunió a líderes universitarios, profesionales de grupos de reflexión y defensores de la educación para debatir la necesidad de reformas para hacer frente a la captura ideológica de extrema izquierda de las universidades estadounidenses.

"Recientemente, los estudiantes se han enfrentado a la violencia de 'manifestantes pacíficos', en particular los activistas antisemitas que convirtieron los campus en campos de batalla tras los ataques terroristas del 7 de Octubre", dijo McMahon.

"Mientras tanto, los administradores escolares y el profesorado se mantuvieron al margen o se unieron activamente al caos", añadió el secretario de Educación.

En febrero, el Departamento de Educación de EE.UU. envió un documento de orientación a las universidades de todo el país para "restaurar la equidad y la meritocracia mediante el cumplimiento de la ley federal en los campus de todo el país", dijo McMahon. A continuación, citó un informe del Chronicle of Higher Education que muestra que más de 400 instituciones de 47 estados han introducido desde entonces cambios sustanciales en sus políticas de DEI.

"Al desmantelar estas oficinas administrativas onerosas e ilegales, las universidades de todo el país están ahorrando cientos de millones de dólares", dijo McMahon. "Y lo que es más importante, están liberando a sus estudiantes de vivir de mentiras".

© JNS.