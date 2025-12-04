Sorteo del Mundial 2026: ¿cuándo y dónde se celebra? ¿Cómo se realiza?

Gianni Infantino, con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. Noviembre de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 4 de diciembre, 2025

Dentro de aproximadamente medio año, una tríada de países será el foco de atención del planeta entero por un evento concreto, la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estados Unidos, México y Canadá ejercerán de anfitriones de la próxima edición del campeonato más importante del fútbol a escala de combinados nacionales, siendo la primera vez en la historia en la que tres naciones distintas albergan la competición.

Muchos de los requisitos que exige la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya están cerrados y listos para el inicio. Pero todavía quedan cabos sueltos por amarrar. Algunos de ellos, indispensables, como, por ejemplo, cómo quedará configurada la fase de grupos, la primera ronda de la competición en la que estarán los 48 combinados nacionales clasificados.

Sorteo de la fase de grupos: ¿cuándo y dónde se celebra?

Este viernes 5 de diciembre, representantes del planeta fútbol, acompañados de personalidades y periodistas, acudirán al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington DC, para ser testigos del sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los convocados a esta cita tendrán que estar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas unas horas antes del comienzo del sorteo, programado para las 12:00 PM.

Horarios del sorteo de la fase de grupos en otras localizaciones 9:00 AM en Los Angeles (California)

en (California) 11:00 AM en Dallas (Texas)

en (Texas) 11:00 AM en Ciudad de México (México)

en (México) ​ 12:00 PM en Bogotá (Colombia)

en (Colombia) 14:00 PM en Buenos Aires (Argentina)

en (Argentina) 18:00 PM en Madrid (España)​

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará acompañado del presidente Donald Trump, entre otras muchas personalidades, y del trofeo que se dará al combinado nacional que gane la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en el MetMetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) el 19 de julio de 2026.

La FIFA informó de que el exfutbolista del Manchester Uniter Rio Ferdinand será el maestro de ceremonias de un sorteo al que asistirán otros representantes del mundo del fútbol y leyendas de otros deportes como el exjugador de la NHL Wayne Gretzky, el exjugador de la NFL Tom Brady, el jugador de la MLB Aaron Judge o el exjugador de la NBA Shaquille O'Neal.

"Dirigir este histórico sorteo es un honor increíble. Cuando era futbolista, soñaba con jugar la Copa Mundial de la FIFA. Ahora, estoy agradecido de desempeñar una función distinta, pero también muy especial, con la ayuda de un magnífico elenco. Juntos, desvelaremos los doce grupos de cuatro equipos, algo que todo el mundo está esperando", dijo Ferdinand tras saber que será el presentador del sorteo.

Así será el sorteo de la fase de grupos

Aunque todavía faltan seis nombres de países que estarán en la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA -accederán a través del repechaje-, los 48 combinados nacionales quedarán repartidos en 12 grupos de cuatro participantes cada uno.

Durante el sorteo, se colocarán cuatro bombos en los que habrá 12 combinados nacionales en cada uno de ellos Cada bombo aporta un combinado nacional hasta completar los 12 grupos.

Como anfitriones, Estados Unidos (que encabezará el Grupo D), México (que estará en el Grupo A) y Canadá (que queda asignado en el Grupo B) estarán en el bombo número 1, igual que los cuatro combinados nacionales con mejor ránking FIFA: España, Argentina, Francia e Inglaterra. De este modo, no se podrán enfrentar hasta las semifinales.

¿Qué es el ránking FIFA? ránking FIFA es un sistema de clasificación que define el orden de todos los combinados nacionales en función de un número que "se basa en sumar o restar los puntos ganados o perdidos en un partido de los puntos totales que se tenían hasta ese momento".

​

​La clasificación se renueva cada tres meses. Según explica el máximo organismo del planeta fútbol, eles un sistema de clasificación queque "se basa en sumar o restar los puntos ganados o perdidos en un partido de los puntos totales que se tenían hasta ese momento".​La clasificación

Cada uno de los bombos queda distribuido de la siguiente manera:

Bombo 1 : Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA (Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, Turquía, Rumanía, República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte) y dos ganadores de los repechajes intercontinentales (Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam e Irak).

También hay que resaltar que ningún combinado nacional puede compartir grupo con uno de su misma confederación, a excepción de la UEFA (Europa), que aportará 16 participantes.

Una eliminatoria más que en el resto de ediciones

Al tener más participantes, habrá más juegos, Durante la fase de grupos, se disputarán un total de 72 partidos. La FIFA ha creído oportuno que se dispute una eliminatoria más en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA, por lo que, al acabar la fase de grupos, habrá una ronda denominada como dieciseisavos de final, en la que estarán los dos primeros clasificados de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros.