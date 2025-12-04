El FBI realiza un arresto por la colocación de bomba cerca del DNC y el RNC en la víspera del 6-J

Publicado por Just The News 4 de diciembre, 2025

El FBI ha realizado una detención en relación con las bombas de tubo colocadas cerca del Comité Nacional Republicano y Demócrata en Washington, D.C., en vísperas de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

La detención de este jueves se produce después de una investigación de casi cinco años para identificar al terrorista, que en un vídeo de vigilancia aparece como un varón con capucha, guantes y una máscara facial.

Un funcionario de las fuerzas del orden confirmó a Just the News que el sospechoso es Brian Cole Jr, residente en la comunidad de Woodbridge, en el norte de Virginia. Cole fue detenido en su domicilio.

Las sedes del RNC y del DNC están a manzanas del edificio del Capitolio de Estados Unidos.

Un segundo alto funcionario de las fuerzas del orden dijo que la ruptura en el caso se produjo cuando la agencia asignó un nuevo equipo al caso que comenzó a evaluarlo con nuevas herramientas. El segundo funcionario también dijo que el FBI aún no conoce el móvil del sospechoso y que la investigación continúa.

© Just The News