ICE arresta a un presunto simpatizante de ISIS-K, el tercer afgano detenido en menos de una semana que ingresó durante la era Biden

Publicado por Just The News 4 de diciembre, 2025

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron el miércoles a un ciudadano afgano que sería simpatizante de ISIS-K en Waynesboro, Virginia.

Jaan Shah Safi, que fue traído a Estados Unidos en el marco del programa Operación Aliados Bienvenidos del expresidente Joe Biden, llegó a Filadelfia el 8 de septiembre de 2021, apenas unas semanas después de la desastrosa retirada de Afganistán que dejó a los talibanes al mando de ese país devastado por la guerra.

Safi solicitó el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero su solicitud fue cancelada cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, puso fin al TPS para los afganos, según Fox News.

"Hoy, nuestros heroicos agentes del ICE detuvieron a Jaan Shah Safi, un terrorista que proporcionó apoyo material a ISIS-K", dijo Noem en un comunicado de prensa. "La Administración Biden trajo a este terrorista a Estados Unidos bajo el desastroso programa Operación Aliados Bienvenidos. Fue detenido a kilómetros de la capital de nuestra nación, donde nuestros valientes héroes de la Guardia Nacional, Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe, fueron tiroteados hace apenas unos días por otro terrorista afgano no examinado antes de ser introducido en nuestro país".

"La Administración de Joe Biden creó una de las peores crisis de seguridad nacional en la historia de Estados Unidos. Permitió la entrada a nuestro país de casi 190.000 extranjeros afganos no verificados, y sólo determinó quiénes eran y cuáles eran sus intenciones cuando ya estaban en suelo estadounidense", continuó. "El presidente Trump ha estado trabajando sin paliativos todos los días desde el 20 de enero para terminar esta crisis de seguridad nacional".

En la última semana también fueron arrestados otros dos inmigrantes que llegaron al país bajo la Operación Aliados Bienvenidos, entre ellos Rahmanullah Lakanwal, quien supuestamente emboscó a dos miembros de la Guardia Nacional, matando a uno, a pocas cuadras de la Casa Blanca el día antes de Acción de Gracias.

Mohammad Dawood Alokozay había sido detenido un día antes por las autoridades locales y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI tras realizar supuestas amenazas de bomba en Fort Worth (Texas).

