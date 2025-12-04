Bad Bunny vs. Taylor Swift: Spotify revela quién dominó el mundo de la música en 2025

Publicado por Williams Perdomo 4 de diciembre, 2025

Bad Bunny es el artista más popular de Spotify en todo el mundo durante 2025. Es la cuarta vez que lidera el ranking tras alzarse con el título en 2020, 2021 y 2022. De acuerdo con los datos, el puertorriqueño tuvo 19.800 millones de reproducciones este año.

Además, explicó Spotify, también se alzó con el premio al mejor álbum mundial de 2025 con DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Para celebrar este logro, Spotify lanza una campaña global en honor a la superestrella y sus fans, que incluye un cortometraje, 'Leap Year', activaciones únicas para fans en todo el mundo y sorpresas en la plataforma.

Completando los cinco mejores artistas están Taylor Swift en segundo lugar, seguida por The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

La plataforma detalló que registró más de 700 millones de oyentes durante todo el año.

"El año musical estuvo marcado por el regreso de una superestrella mundial a la cima, colaboraciones impactantes que se convirtieron en clásicos instantáneos y una banda sonora que arrasó en todo el mundo. Mientras tanto, en el mundo de los podcasts y los audiolibros, los clásicos de siempre mantuvieron su dominio, mientras que el género fantástico demostró su innegable poder", resaltó Spotify en su informe.

En Estados Unidos, la reina es Taylor Swift Taylor Swift fue la cantante más escuchada en Estado Unidos, seguida de Drake, Morgan Wallen

y Kendrick Lamar. Entre tanto, el éxito rotundo de Lady Gaga y Bruno Mars, 'Die With A Smile', se alzó con el título de mejor canción a nivel mundial con más de 1.700 millones de reproducciones.



ROSÉ y Bruno Mars alcanzaron el tercer puesto con 'APT'. 'BIRDS OF A FEATHER' de Billie Eilish ascendió del tercer puesto en 2024 al segundo este año.

Tras dar a conocer que Bad Bunny es el cantante más escuchado de este año, Spotify detalló que "alcanzar este título por cuarta vez va más allá del éxito de un solo artista. Habla del público global que existe hoy. La música en español llega a fans en todas partes. Los géneros regionales están ocupando el escenario global. Las fronteras ya no existen".

'The Joe Rogan Experience' sigue en el trono del podcast más escuchado

Por sexto año consecutivo, The Joe Rogan Experience fue el podcast líder en Spotify a nivel mundial, seguido por The Diary Of A CEO con Steven Bartlett y The Mel Robbins Podcast en segundo y tercer lugar, respectivamente.

"Más allá de estos pilares, los podcasts también se convirtieron en el espacio predilecto para comprender los momentos culturales más importantes de 2025 en tiempo real. Desde descifrar el apagón de TikTok hasta reaccionar a dramas improvisados de entregas de premios y a las participaciones de famosos, los oyentes recurrieron a una amplia gama de programas para analizarlos al instante y conectar con la comunidad", sostuvo Spotify.