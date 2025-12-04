Voz News I Un abogado migratorio habla sobre la suspensión de asilos y beneficios: “Cientos de miles de cubanos y venezolanos quedarían en un limbo legal”

Publicado por Luis Francisco Orozco 3 de diciembre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al abogado de inmigración John de la Vega sobre la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de paralizar los diferentes procesos de ciudadanía y residencia para los migrantes de 19 países, entre los cuales están incluídos Cuba y Venezuela.

“Este memorándum ha sorprendido a toda la comunidad porque lo que nos deja a entender el Gobierno de los Estados Unidos ha pausado totalmente la toma de decisiones de beneficios migratorios para 19 países incluyendo la región Venezuela, Cuba y Haiti. Estamos hablando de que cientos de miles de ciudadanos de estos países se quedarían en un limbo migratorio, y el problema principal que vemos es que el gobierno vaya a pausar todos los beneficios incluyendo la aplicación a la ciudadanía por naturalización", dijo de la Vega.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.