Trump eleva a $1.000 millones su reclamo contra Harvard y rompe negociaciones con la universidad

Publicado por Diane Hernández 3 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump anunció el lunes que su Administración reclama ahora 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios a la Universidad de Harvard, en una fuerte escalada del conflicto entre la Casa Blanca y una de las instituciones académicas más prestigiosas del país.

El anuncio se produjo horas después de que The New York Times informara que Harvard habría obtenido concesiones en las negociaciones que mantenía con el Gobierno federal. Trump reaccionó de inmediato con un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que descartó cualquier acuerdo y endureció su postura.

"Ahora solicitamos mil millones de dólares en daños y perjuicios y no queremos tener nada más que ver, en el futuro, con la Universidad de Harvard", escribió el mandatario.

Acusaciones de antisemitismo y presión gubernamental promover la ideología woke y de no proteger adecuadamente a estudiantes judíos durante las protestas propalestinas registradas en los campus universitarios en los últimos años.



Estas acusaciones han derivado en acciones legales, amenazas de recortes de fondos federales y exigencias económicas multimillonarias. Funcionarios de la Administración Trump han acusado a Harvard y a otras universidades de élite dey de no proteger adecuadamente a estudiantes judíos durante las protestas propalestinas registradas en los campus universitarios en los últimos años.Estas acusaciones han derivado en acciones legales, amenazas de recortes de fondos federales y exigencias económicas multimillonarias.

De un posible acuerdo a una ruptura total

Según The New York Times, la Administración Trump habría retirado recientemente su exigencia inicial de un pago de 200 millones de dólares, tras negociaciones prolongadas. El propio Trump había declarado en septiembre que el Gobierno estaba cerca de cerrar un acuerdo por 500 millones de dólares, que incluiría la creación de escuelas de oficios como parte del trato.

Sin embargo, el presidente afirmó ahora que esa propuesta fue rechazada por su Administración. "Querían implementar un concepto complejo de capacitación laboral, pero fue rechazado por ser totalmente inadecuado y, en nuestra opinión, no habría tenido éxito", señaló.

En su mensaje, Trump fue aún más duro al acusar a la universidad de intentar evitar un acuerdo económico mayor y de incurrir en conductas que, a su juicio, deberían tener consecuencias penales. "Esto debería ser un caso penal, no civil, y Harvard tendrá que asumir las consecuencias de sus fechorías", escribió.

También aseguró que el diario estaba compartiendo información falsa y lo catalogó de "fracasado".

Críticas a la dirección de Harvard

El mandatario además apuntó directamente contra el presidente de la universidad, Alan Garber, a quien acusó de no haber corregido una situación que calificó de "muy grave" tanto para la institución como para el país. Trump subrayó que Garber fue nombrado después de que se presentaran las denuncias por antisemitismo y cuestionó esa decisión.

El conflicto se desarrolla en un contexto en el que la Administración Trump ha advertido que podría recortar fondos federales de investigación.

Por ahora, la universidad no ha emitido una respuesta oficial al nuevo reclamo del Gobierno, mientras el enfrentamiento entre la Casa Blanca y el mundo académico continúa intensificándose.