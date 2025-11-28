Trump deja sin efecto todas las órdenes ejecutivas firmadas con autopen durante la Administración Biden

Publicado por Joaquín Núñez 28 de noviembre, 2025

Donald Trump declaró como nulos todos los documentos firmados con autopen durante la Administración Biden. En un mensaje difundido a través de su cuenta de Truth Social, el presidente aseguró que su iniciativa alcanza "todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente" por Joe Biden, remarcando que un grupo de "lunáticos de la izquierda radical" le arrebató la presidencia a su antecesor.

Desde el punto de vista jurídico, una firma con autopen es válida si el presidente autorizó su uso. En cambio, si existen documentos firmados con autopen sin conocimiento o instrucción del presidente, esto podría sugerir falta de autoridad presidencial real en esos documentos.

Según un informe recientemente publicado por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Biden recurrió de forma extensiva al autopen para firmar órdenes ejecutivas, indultos y otros documentos importantes, en ocasiones sin tener una participación personal o deliberada en lo que se estaba firmando. Incluso Mike Johnson, presidente de la Cámara, contó una anécdota personal de una conversación que tuvo con Biden, concluyendo que el presidente no tenía idea de que había firmado la pausa en la exportación de gas natural.

"La Comisión ha descubierto que, de hecho, se ocultó el deterioro cognitivo del presidente y que no hay ningún registro que demuestre que el propio presidente Biden tomara todas las decisiones ejecutivas que se le atribuyen", se lee en el informe, titulado 'The Biden Autopen Presidency'.

En ese contexto, Trump afirmó en Truth Social que declaraba como nulo cualquier documento que haya sido firmado con autopen durante la Administración Biden.

"Cualquier documento firmado por Sleepy Joe Biden con el autopen, que fue aproximadamente el 92% de ellos, queda por la presente rescindido y sin mayor vigencia ni efecto. No se permite el uso del autopen si no se cuenta con la aprobación específica del presidente de los Estados Unidos. Los lunáticos de la izquierda radical que rodeaban a Biden alrededor del hermoso escritorio 'Resolute' en el Salón Oval le quitaron la presidencia", escribió.

"Por la presente, cancelo todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente por Crooked Joe Biden, porque las personas que manejaron el autopen lo hicieron de forma ilegal. Joe Biden no participó en el proceso del autopen y, si dice que lo hizo, será acusado de perjurio. ¡Gracias por su atención a este asunto!", sentenció el presidente.

Sin embargo, no aclaró cuál sería el mecanismo constitucional o legal para invalidar los documentos a los que hizo referencia en la publicación en redes sociales.

Trump, quien siempre puso en duda que Biden estuviera realmente a cargo entre 2021 y 2025, inauguró en septiembre un paseo de la fama con cuadros de todos los presidentes en la Casa Blanca. Sin embargo, a la hora de llegar a su antecesor, la imagen muestra una firma con autopen.

Incluso había ordenado una profunda investigación de los documentos firmados durante la Administración Biden.