El FBI alertó sobre el aumento de arrestos por "extremismo violento nihilista” y su relación con la explotación de menores

Publicado por Joaquín Núñez 27 de noviembre, 2025

Las autoridades registraron un preocupante aumento de los arrestos por “extremismo violento nihilista” (NVE) durante el último año fiscal. Así lo compartió el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en exclusiva con The Daily Wire, precisando que buena parte de los arrestos están relacionados con la organización conocida como '764', una red en línea que se aprovecha de niños pequeños.

En cuanto al concepto de "extremismo violento nihilista", el Departamento de Justicia (DOJ) detalló que se trata de personas que "participan en conductas delictivas para promover objetivos políticos, sociales o religiosos que se derivan del odio hacia la sociedad y del deseo de provocar su colapso fomentando la inestabilidad social".

En este contexto, un portavoz del FBI declaró que los arrestos de NVE aumentaron un 490% en el año fiscal 2025, aunque no todos están relacionados con el grupo '764'.

"El FBI está plenamente comprometido con el desmantelamiento de las redes NVE y los grupos violentos como el ´'764', que se aprovechan de los niños pequeños utilizando plataformas en línea como los sistemas de juegos o las redes sociales", declaró el director del FBI, Kash Patel, en diálogo con el Wire.

"En estos momentos, tenemos más de 300 casos en todo el país relacionados solo con '764', y se esperan más. Las detenciones relacionadas con NVE se han multiplicado casi por cinco con respecto al año anterior. No pararemos hasta que hayamos cumplido nuestra misión", añadió.

Uno de los casos relacionados con los NVE ocurrió recientemente en Jacksonville, Florida, donde el FBI capturó a un individuo que intentaba obligar a menores a participar en actos sexuales en línea. Otro caso tuvo lugar en abril, cuando arrestaron a dos de los líderes de la red '764': Leonidas Varagiannis y Prasan Nepal.

"El flagelo de las redes '764' que atacan a menores en línea es un problema de gran importancia en nuestro país, del que no hay suficiente conciencia. Pedimos a todos los padres que estén alerta: que se mantengan al tanto de cómo están sus hijos, que denuncien cualquier actividad sospechosa a las autoridades y que consideren las opciones para monitorear el uso de internet de sus hijos y limitar el alcance de estas redes. Mientras tanto, el FBI trabajará día y noche para aplastar este movimiento violento y llevarlos ante la justicia”, añadió el subdirector del FBI, Dan Bongino.