Tribunal de apelaciones ratifica la multa contra Trump por su demanda dirigida a Clinton y Comey

Publicado por Sabrina Martin 26 de noviembre, 2025

Un tribunal federal confirmó este miércoles que el presidente Donald Trump y su antigua abogada, Alina Habba —actual fiscal federal en Nueva Jersey— deberán pagar cerca de 938.000 dólares por una demanda que la justicia describió como “frívola” y carente de fundamento, presentada contra Hillary Clinton, el exdirector del FBI James Comey y varias otras figuras públicas.

La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito mantiene la orden emitida en 2023, cuando un juez federal determinó que la acción legal debía ser sancionada. Trump y Habba habían apelado el fallo, pero la corte decidió sostenerlo. La suma será repartida entre las numerosas personas que fueron nombradas como acusadas en la querella.

Una demanda vinculada a las acusaciones de colusión rusa

El caso, ya desestimado, acusaba a Clinton, Comey, el senador Adam Schiff, los exfuncionarios del FBI Peter Strzok y Lisa Page, entre otros, de conspirar para dañar la campaña presidencial de Trump en 2016 mediante las acusaciones sobre presuntos vínculos con Rusia.

En su fallo de 2023, el juez Donald Middlebrooks calificó la demanda como una acción que “nunca debió presentarse” y el tribunal de apelaciones concordó con ese análisis.