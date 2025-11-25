Un hombre de Portland fue acusado de amenazar con matar a agentes del orden y agredir sexualmente a sus esposas

Publicado por Misty Severi 25 de noviembre, 2025

El Departamento de Justicia dijo el lunes que un manifestante en Portland ha sido acusado de amenazar con matar a agentes de la ley mientras se encontraba en un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de amenazar con agredir sexualmente a sus esposas.

El manifestante ha sido identificado como John Paul Cupp, de 45 años, quien supuestamente hizo las amenazas iniciales el mes pasado mientras los agentes se acercaban a una multitud en el sur de Portland, donde protestas contra las medidas represivas de la administración Trump en materia de inmigración llevan meses produciéndose.

Cupp luego supuestamente continuó haciendo amenazas violentas contra los oficiales, sus esposas y sus hijos en línea en noviembre. Ha sido acusado de amenazas contra un agente de las fuerzas de seguridad federales, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

"No se tolerarán las amenazas de violencia contra los valientes miembros de las fuerzas del orden y sus familias", declaró el fiscal federal del distrito de Oregón, Scott E. Bradford. "La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos sigue comprometida a responsabilizar a quienes amenazan e intimidan a quienes protegen a nuestras comunidades, y continuaremos persiguiendo las amenazas criminales de violencia con todo el peso de la ley."

Cupp también fue descrito como un "prolífico productor de contenidos en línea", que "publica regularmente retórica agresiva, llamamientos a la guerra contra Estados Unidos, amenazas antisemitas y amenazas de violencia".

"Si amenaza con matar a agentes de la ley o dañar a sus familias, se enfrentará a todo el peso del gobierno federal", dijo el director del FBI, Kash Patel a Fox News. "Este FBI utilizará todas las herramientas de investigación que tenemos para identificar a los extremistas violentos y eliminarlos de nuestras comunidades".

