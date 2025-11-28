Publicado por Santiago Ospital 28 de noviembre, 2025

Probablemente lo conoce como el tipo de las toallas ShamWow, o la cara de los artículos de cocina de Slap Chop. Se llama Offer Vince Shlomi, y dentro de poco podría verlo en la bancada republicana del Congreso.

Shlomi, de 61 años, presentó la semana pasada papeles para competir por el distrito 31 de Texas. El escaño está ocupado actualmente por John Carter, veterano político de 84 años que buscará reeditar el cargo.

Un distrito firmemente republicano, por lo que si se asegura las primarias Offer Vince podría pasar de los comerciales al Congreso. Sin embargo, desbancar a Carter parece una tarea cuesta arriba: ganó las primarias de 2024 con un 65% de los votos, las de 2022 con un 71% y las de 2020 con un 82%.

Nacido en Israel en 1964, Shlomi escaló a la fama por sus videos promocionales en televisión. El más conocido fue el de las toallitas superabsorbentes ShamWow. "¡Cada vez que uses esta toalla dirás 'guau'!" se volvió su latiguillo más allá de la publicidad energética, carismática y llena de humor -"fabricada en Alemania, ya sabe que los alemanes siempre hacen cosas de calidad"-.

Volcó su estilo personal a otros productos, como el ya nombrado Slap Chop y el Schticky, un rodillo quita pelusas lavable. También es fundador y CEO de Square One Entertainment, una compañía californiana de promoción y distribución de productos.

Según la web de la compañía, "Vince" es "el talento y el guionista de sus propios anuncios publicitarios". "Los anuncios de Vince son conocidos por ser más agresivos, de una manera agradable, que los de sus contemporáneos", sostiene, asegurando que su "estilo" lo convirtió en un "nombre familiar para todas las casas en Norteamérica".

La compañía no solo ofrece los productos en televisión: "Vince Offer también identifica directamente los productos, negocia con los proveedores, establece la cadena de suministro, los centros de atención telefónica, la distribución y la entrega de los productos".

IMDB también registra una participación cinematográfica como director y actor en InAPPropriate Comedy (2013), Jack y su gemela (2011) y The Underground Comedy Movie (1999).

La plataforma política (en desarrollo) del tipo de ShamWow

Offer Vince promete llevar su estilo entusiasta, directo y humorístico a la campaña. Combinado, también, con algo de polémica: "Las iglesias woke ya no van tras las nuec** de nuestros hijos... ya no les cortarán las nuec**", dijo en un video grabado tras presentar la documentación para competir. "Te vas a enamorar de tus nuec** con el tipo de ShamWow."

Poco antes de postularse, subió un video musical disfrazado de Woke Buster (cazador de lo woke), en juego con la famosa franquicia Ghostbusters (Los Cazafantasmas).

El ahora aspirante al Congreso aseguró a la revista Time que se encontraba trabajando en su sátira antiwoke de la famosa película cuando se enteró del asesinato de Charlie Kirk, muerte que sirvió de "catalizador" de su campaña. "Es un cazador de lo woke", dijo sobre Kirk. "Sentí que tenía el espíritu de Charlie Kirk dentro de mí, en cierto sentido, o cerca de mí. Eso me llevó a hacer esto".

En el podcast de Current Revolt también aseguró que decidió lanzarse porque una plataforma (no especificó cuál) había comenzado a censurar algunos de sus contenidos. "¿Qué tengo que hacer, demandar a estos tipos durante 20 años? No, seré congresista... Presentaré un proyecto de ley para que el código sea abierto, de modo que todos puedan ver lo que dice el algoritmo".

"Mi objetivo es devolver a Estados Unidos a la realidad", dijo también. "Ese es mi lema".

Preguntado sobre su opinión más controvertida, nombró dos propuestas sobre infancia: el juramento a la bandera debe estar en todas las aulas, sobre todo en primaria, y sistemas de videovigilancia en las aulas, para que no se enseñe "odio o causas LGBT".

Sobre su postura más de izquierda: "Simplemente creo que todas las religiones están de nuestro lado, porque si creen en Dios, para mí eso es lo más importante. Los que no creen en Dios son los woke, y los que empujan a los niños a no creer en Dios".

Propuso una nueva respuesta, cuando el entrevistador replicó que la religión era conservadora: "Así que supongo que lo liberal es que yo diga que los niños de Gaza no deberían ser víctimas colaterales".

Su borrador, si llega al Congreso: "Acabemos con las luchas internas (destruyendo el wokismo), hagamos que Estados Unidos vuelva a ser fuerte y recuperemos la realidad, y entonces podremos ir a ayudar a otros países, como Afganistán".

Para esto, dice, sus habilidades de vendedor serán esenciales.