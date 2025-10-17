Publicado por Carlos Dominguez 17 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Memphis, Tennessee, para ayudar a las autoridades de la ciudad, informó este jueves el Departamento Militar del estado.

"Los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Tennessee están colaborando con tareas como patrullas de seguridad comunitaria, seguridad local y control de tráfico en apoyo a los esfuerzos continuos para reducir el crimen y promover la seguridad pública en Memphis", anunció el Departamento Militar de Tennessee.

"Ya sea ayudando en los primeros auxilios o reuniéndose con los residentes, los Guardias de TN que apoyan al Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis están orgullosos de trabajar junto a nuestras agencias asociadas para servir a la comunidad y promover un entorno seguro para todos los que viven, trabajan y visitan la ciudad de Memphis", anunció en X la Guardia Nacional del estado.

Las tropas están "bajo ordenes federales del presidente y autorización del gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee", agregó el departamento.

Se suspende el despliegue en Chicago

El líder republicano logró el despliegue de efectivos militares en las calles de tres ciudades -Los Ángeles, Washington y Memphis- mientras que la justicia hasta ahora logró bloquear el despliegue de la Guardia Nacional en Portland y Chicago.

Después de que el despliegue en Portland fuera bloqueado temporalmente por un tribunal, Trump consideró el uso de la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar el Ejército dentro de Estados Unidos para suprimir rebeliones.

Una corte federal de apelaciones confirmó este jueves la suspensión del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago y sus alrededores, alegando que la Administración Trump no había demostrado que las condiciones en la ciudad de Illinois justificaran la medida.