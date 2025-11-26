Murkowski cruza líneas partidarias y cuestiona el intento de juicio militar contra el senador demócrata Kelly

Publicado por Joaquín Núñez 25 de noviembre, 2025

Lisa Murkowski (R-AK) defendió a Mark Kelly (D-AZ) frente a la amenaza de la Administración Trump de iniciar un juicio militar en su contra. La senadora de Alaska cruzó las líneas partidarias para salir en favor de su colega demócrata, argumentando que la investigación en su contra es "imprudente y totalmente errónea".

El Departamento de Guerra ya anunció una investigación en curso contra el senador demócrata luego de su aparición en un reciente video instando a los miembros militares a no seguir órdenes relacionadas con las operaciones actuales contra presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe, las cuales describieron como "ilegales".

“Este asunto se manejará de conformidad con la legislación militar, garantizando el debido proceso y la imparcialidad. Se limitarán los comentarios oficiales posteriores para preservar la integridad del proceso", señaló la agencia que dirige Pete Hegseth en un comunicado.

Con Kelly estuvieron la senadora Elissa Slotkin (demócrata por Michigan), el representante Jason Crow (demócrata por Colorado), Chris Deluzio (demócrata por Pensilvania), Maggie Goodlander (demócrata por New Hampshire) y la representante Chrissy Houlahan (demócrata por Pensilvania). Todos ellos son actuales legisladores y veteranos de las fuerzas armadas o de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En este contexto apareció Murkowski, quien se convirtió en la primera senadora republicana en respaldar públicamente a Kelly.

"El senador Kelly sirvió valientemente a nuestro país como aviador en la Marina de los Estados Unidos antes de completar cuatro misiones espaciales como astronauta de la NASA. Acusarlo a él y a otros legisladores de traición y sedición por señalar legítimamente que los militares pueden negarse a cumplir órdenes ilegales es imprudente y totalmente erróneo", expresó Murkowski en su cuenta de X.

"El Departamento de Defensa y el FBI seguramente tienen prioridades más importantes que esta investigación frívola", añadió.