¿Sedición? El intento demócrata de fomentar la resistencia a Trump dentro del ejército de EE UU provoca represalias

25 de noviembre, 2025

Los demócratas publicaron un vídeo el pasado martes en el que pretendían apoyar a los EE.S. service members and intelligence officers who would defy illegal orders, but some of those Democrats have also made thinly-veiled threats that U.S. troops and spies will be in legal jeopardy if they don't defy such alleged orders.

La media docena de demócratas de la Cámara de Representantes y el Senado -cinco de ellos veteranos del ejército estadounidense y uno antiguo analista de la CIA- publicaron un vídeo en el que argumentaban que "deben rechazar las órdenes ilegales" y decían a los militares que "les cubrimos las espaldas".

Pero varios de los demócratas que aparecen en el vídeo han insinuado enérgicamente que las tropas que no desobedezcan las órdenes que los demócratas consideran ilegales podrían enfrentarse a un proceso penal, con los demócratas conjurando advertencias vinculadas a anteriores enjuiciamientos de criminales de guerra nazis en Núremberg, de marines estadounidenses en la película A few good men, de las tropas situadas en Abu Ghraib prisión en Iraq, y de soldados implicados en My Lai massacre en Vietnam del Sur, dando a entender que las actuales tropas estadounidenses podrían correr la misma suerte.

Los congresistas demócratas tampoco se pusieron de acuerdo sobre si el ejército estadounidense estaba participando actualmente en actividades ilegales, y algunos demócratas admitieron que no estaban seguros de si alguna de las acciones militares actuales de Estados Unidos eran ilegales, mientras que otros han dicho anteriormente o dicen actualmente que los despliegues de tropas de EE UU en ciudades estadounidenses y los ataques estadounidenses contra barcos venezolanos que trafican con drogas son ilegales.

El senador demócrata por Arizona Mark Kelly, la senadora demócrata por Michigan Elissa Slotkin, el representante demócrata por Colorado Jason Crow y el representante demócrata por Colorado Chris DeWeek, Rep. Chris DeLuzio, D-Pa., Rep. Maggie Goodlander, D-N.H., y Rep. Chrissy Houlahan, D-Pa., publicaron la semana pasada un vídeo titulado "No abandonen el barco" en el que los congresistas se turnaban para dirigir un mensaje directamente a las tropas estadounidenses y a los miembros de las agencias de espionaje, pidiéndoles que rechazaran supuestas órdenes ilegales sin especificar qué órdenes, en su caso, consideraban que infringían la ley.

El Pentágono dice que las acciones están legalmente bien fundadas

El Departamento de Justicia dijo a la prensa este mes que los ataques de EE UU frente a las costas venezolanas son de hecho legales, y el Pentágono igualmente defendió la legalidad de los ataques.

El presidente Donald Trump respondió en Verdad Social el jueves mediante alegando que el vídeo "se llama COMPORTAMIENTO SEDICIOSO AL MÁS ALTO NIVEL. Cada uno de estos traidores a nuestro País debería ser ARRESTADO Y PONERLO A JUICIO. No se puede permitir que sus palabras se mantengan - ¡¡¡Ya no tendremos País!!! Hay que dar ejemplo".

Los demócratas publicaron una declaración conjunta el jueves en la que decían: "Lo más revelador es que el Presidente considera punible con la muerte que reafirmemos la ley. Nuestros miembros del servicio deben saber que les cubrimos las espaldas mientras cumplen su juramento a la Constitución y su obligación de seguir sólo órdenes legales."

"Mark Kelly (comandante retirado de la Armada) sigue sujeto al UCMJ - y él lo sabe"

Secretario del Departamento de Guerra Pete Hegseth dijo en X el lunes que cinco de los seis demócratas del vídeo no caen bajo la jurisdicción del Departamento de Guerra y del Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ) porque "uno es de la CIA y cuatro son ex militares pero no retirados, por lo que ya no están sujetos al UCMJ" pero que "Mark Kelly (comandante retirado de la Marina) está aún sujeto al UCMJ - y él lo sabe."

El UCMJ es el código normativo en el que se basa el sistema de justicia penal del ejército estadounidense.

Del mismo modo, el Departamento de Guerra tweeted el lunes que había "recibido serias acusaciones de mala conducta" contra Kelly y que "se ha iniciado una minuciosa revisión de estas acusaciones se ha iniciado para determinar nuevas medidas, que pueden incluir la llamada al servicio activo para procesos de corte marcial o medidas administrativas."

Kelly dijo en respuesta que no se dejaría "silenciar por matones".

Los demócratas piden a los militares que se unan a la "resistencia" a Trump

"Queremos hablar directamente con los miembros de las fuerzas armadas y de la comunidad de inteligencia que se arriesgan cada día para mantener a salvo a los estadounidenses. Sabemos que están bajo un enorme estrés y presión en este momento. Los estadounidenses confían en sus militares, pero esa confianza está en riesgo en este momento", dijeron los demócratas. "Esta administración está enfrentando a nuestros militares uniformados y a los profesionales de la comunidad de inteligencia con los ciudadanos estadounidenses. Al igual que nosotros, todos ustedes juraron proteger y defender esta Constitución. Ahora mismo, las amenazas a nuestra Constitución no vienen sólo del extranjero, sino de aquí mismo, de casa."

El vídeo continúa: "Nuestras leyes son claras: puedes rechazar órdenes ilegales. Debes rechazar órdenes ilegales. Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución. Sabemos que esto es duro y que es un momento difícil para ser funcionario público. Pero tanto si sirves en la CIA, en el Ejército, en nuestra Marina, en las Fuerzas Aéreas... tu vigilancia es fundamental, y debes saber que te cubrimos las espaldas. Porque ahora, más que nunca, el pueblo estadounidense les necesita. Necesitamos que defiendan nuestras leyes, nuestra Constitución y lo que somos como estadounidenses. No se rindan, no se rindan, no se rindan, ¡no abandonen el barco!".

Las seis oficinas demócratas en el Congreso no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios que les envió Just the News.

Los demócratas sugieren que las tropas estadounidenses podrían encontrarse en "peligro legal"

Varios de los demócratas que aparecen en el vídeo han sugerido que las tropas estadounidenses podrían ser procesadas por seguir órdenes supuestamente ilegales emitidas por el presidente Trump o el secretario Hegseth. En el momento de la publicación, ninguna de las órdenes emitidas por Trump o Hegseth ha sido declarada "ilegal" por ningún tribunal u organismo legal autorizado.

Houlahan dijo a MSNBC el sábado que el objetivo del vídeo era decir a los miembros del servicio estadounidense que "os cubrimos las espaldas". Pero este mensaje quedó aparentemente diluido por otros demócratas que en el vídeo insinuaban posibles procesamientos.

Slotkin apareció el domingo en el programa This Week de ABC News hablando de cómo los miembros del servicio estadounidense pueden averiguar si una orden es ilegal, y el senador demócrata inmediatamente sacó a colación los juicios de Núremberg contra criminales de guerra nazis y la película A Few Good Men en la que los marines son procesados en Guantánamo.

La apelación a la cultura pop en lugar de a la ley

"Si nos fijamos en la cultura popular, como, por ejemplo, si vemos A Few Good Men, tenemos un montón de ejemplos desde la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, donde a la gente se le dijo que siguiera órdenes ilegales, y lo hicieron, y fueron procesados por ello", dijo Slotkin. "Así pues, lo mejor que puede hacer la gente es acudir a su oficial del JAG [judge advocate general], a las fuerzas de seguridad locales o a un oficial jurídico de su unidad, y pedir alguna explicación, pedir ayuda. Y eso es lo que hemos estado aconsejando a la gente que haga."

El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos afirma que "a lo largo de trece juicios en total entre 1945 y 1949, comenzando por el Tribunal Militar Internacional en 1945, los líderes nazis fueron juzgados por crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración para cometer estos crímenes" y que "en total, 199 acusados fueron juzgados, 161 fueron declarados culpables y 37 fueron condenados a muerte."

El sitio web de reseñas de películas Rotten Tomatoes afirma sobre Algunos Hombres Buenos : «El teniente Daniel Kaffee (Tom Cruise) es un abogado militar que defiende a dos marines estadounidenses acusados de asesinar a un compañero en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba. Aunque Kaffee es conocido por buscar acuerdos con la fiscalía, una abogada colega, la teniente comandante JoAnne Galloway (Demi Moore), lo convence de que los marines acusados probablemente cumplían una orden de un oficial al mando. Kaffee se arriesga al llamar al estrado al coronel Nathan R. Jessep (Jack Nicholson) para intentar destapar la conspiración».

Slotkin también ha sugerido que los miembros del servicio estadounidense podrían verse en peligro legal por participar en los ataques de Estados Unidos contra los barcos venezolanos que trafican con drogas. "Es una locura que oficiales jóvenes de todos los niveles busquen cobertura legal para no ser demandados algún día por lo que podrían ser ataques ilegales", dijo Slotkin el miércoles pasado al compartir un vídeo de un discurso que pronunció en el Instituto Brookings a principios de noviembre. La senadora demócrata también había enviado el exactamente el mismo tuit a principios de este mes.

"La gente que está participando en estas huelgas está haciendo memorandos para el registro y luego llevándolos a sus JAG y siendo como, 'Hey, yo nunca quiero ser personalmente responsable de estas huelgas. Es decir, es una locura que los jóvenes oficiales de toda la cadena busquen cobertura legal para no ser demandados un día por lo que podría ser una huelga ilegal", dijo Slotkin en el vídeo de su discurso. Slotkin no reveló ningún memorando concreto ni ninguna solicitud de asesoramiento jurídico por parte de soldados supuestamente preocupados por la responsabilidad legal y sólo se refirió a una supuesta conversación con un marinero anónimo.

Crow apareció en NewsNation el pasado miércoles y dijo a las tropas estadounidenses que "hay que cumplir la ley". Dijo que "utilicemos algunos ejemplos" y señaló ejemplos de tropas estadounidenses que habían sido procesadas por supuestamente seguir órdenes ilegales o realizar acciones ilegales. El congresista demócrata señaló específicamente Abu Ghraib, un centro de detención del ejército estadounidense para iraquíes capturados entre 2003 y 2006, y la masacre de My Lai,la matanza de civiles survietnamitas por fuerzas estadounidenses en 1963..

Crow dijo que "estamos preocupados por esto debido a la retórica de este presidente".

La demócrata, ex Ranger del Ejército de Estados Unidos y galardonada con la Estrella de Bronce, también dijo a Fox News el pasado jueves que "estamos al lado de nuestras tropas, de nuestros miembros del servicio, que a menudo son puestos en situaciones muy difíciles, y Donald Trump los ha puesto en posiciones muy difíciles, y ha aludido a ponerlos en posiciones aún más difíciles en los próximos meses y años."

Crow luego insinuó que los miembros del servicio estadounidense podrían ser investigados bajo el UCMJ si seguían órdenes supuestamente ilegales, diciendo: "Estamos recordando a la gente lo que dice el Código Uniforme de Justicia Militar, lo que dice la Constitución, lo que dice la ley de guerra.".

Un medio de comunicación local de Colorado, The Denver Gazette, informó la semana pasada de que Crow no quiso especificar a qué órdenes "ilegales" o "inconstitucionales" se referían. La oficina de Crow no respondió a preguntas clave y dijo que Crow no estaría disponible para una entrevista.

Kelly también dijo en el programa This Week de la cadena ABC a finales del mes pasado que "es cuestionable" que los ataques estadounidenses frente a las costas venezolanas fueran legales, afirmando que "la Casa Blanca y el Departamento de Defensa no pudieron darnos una explicación lógica sobre cómo esto es legal." El senador demócrata sugirió entonces que las tropas estadounidenses involucradas en los ataques podrían estar abriéndose a enjuiciamientos.

"Se ataron en nudos tratando de explicar esto. Tuvimos muchas preguntas para ellos, tanto demócratas como republicanos. No fue una buena reunión. No fue bien. Tienen una lista secreta de 20 o 24 organizaciones a las que ahora han autorizado a utilizar la acción cinética sin el enfoque normal que tenemos para la aplicación de la ley", dijo Kelly. "No queremos drogas en este país, especialmente fentanilo. Pero todas estas drogas, nosotros - deberíamos estar trabajando muy duro para interceptarlos y procesar a los individuos que están contrabandeando drogas, no poner a los jóvenes miembros del servicio en gran peligro legal."

Los demócratas no se ponen de acuerdo sobre si el Pentágono emite actualmente órdenes ilegales

Los demócratas que aparecen en el vídeo no consiguen ponerse de acuerdo sobre si sostienen que el ejército estadounidense recibe actualmente órdenes ilegales. Crow ha dicho que cree que el ejército estadounidense está llevando a cabo actualmente ataques ilegales - y relacionó directamente esta afirmación con el contexto del vídeo.

El congresista demócrata dijo a Fox News el jueves que "no estamos hablando de Venezuela en este video -no lo mencionamos ni una sola vez- pero ya que usted lo planteó, en realidad estoy profundamente preocupado." Pero apenas dos días antes, Crow había relacionado el vídeo con los ataques de Estados Unidos contra barcos narcotraficantes venezolanos.

El asesor de la Casa Blanca de Trump, Stephen Miller, respondió al vídeo demócrata el martes pasado twitteando que "los legisladores demócratas están ahora llamando abiertamente a la insurrección."

"¡Oh no, hemos provocado a Stephen Copito de Nieve!". Crow tuiteó en respuesta. "El Presidente está pisoteando la Constitución. Deja de politizar a nuestras tropas. Detengan los ataques militares ilegales. Dejen de enfrentar a nuestros militares con el pueblo estadounidense."

No se mencionan órdenes concretas, pero "iniciamos una conversación", dice Crow

Posteriormente, Crow se retractó de esta vinculación explícita en entrevistas con los medios de comunicación. Cuando apareció en NewsNation el pasado miércoles, el demócrata fue preguntado si estaba diciendo que Trump ya había dado órdenes ilegales.

"No estamos hablando de órdenes específicas", respondió Crow. "Estamos hablando de la obligación general del personal de servicio uniformado de seguir la Constitución y seguir la ley".

A continuación, se le preguntó directamente al demócrata si creía que los ataques contra los barcos venezolanos que trafican con drogas eran ilegales. "Para ser realmente claro, no estoy hablando de un caso concreto", respondió Crow. "En ese caso, me preocupa profundamente el uso de la fuerza por parte de este presidente contra una variedad de actores en el Caribe sin la autoridad del Congreso".

Crow también apareció el domingo en el programa Face the Nation de la CBS, donde argumentó que "queríamos iniciar una conversación, y lo hicimos, sobre la peligrosa retórica que está utilizando este presidente y las amenazas que ha hecho de utilizar a nuestros militares de forma ilegal." Cuando se le pidió que diera un ejemplo de una orden ilegal actual de Trump, Crow no dio ninguno, diciendo: "Él tiene una historia de hacer esto, y si esperamos hasta el momento en que da una orden manifiestamente ilegal a un joven soldado, entonces les hemos fallado. Tenemos que iniciar esa conversación ahora y hacer que la gente piense en la distinción, que es exactamente lo que hicimos".

La oficina de Crow había calificado directamente de "ilegales" los ataques contra los barcos venezolanos que trafican con drogas en septiembre. Su oficina dijo entonces que Crow "introdujo una resolución de la Ley de Poderes de Guerra para bloquear futuros ataques militares no autorizados tras el uso ilegal de la fuerza en el Mar Caribe". La oficina del demócrata añadió que "la resolución se produce a raíz de los ataques militares no autorizados contra barcos en el Mar Caribe que no fueron autorizados por el Congreso."

Slotkin: "No tengo conocimiento de cosas que sean ilegales"

El martes pasado -el mismo día de la publicación del vídeo- la oficina de Crow volvió a calificar de "ilegales" los ataques venezolanos. Su oficina dijo que había "introducido una Resolución de Continuación de Poderes de Guerra para bloquear a la Administración Trump de llevar a cabo & no autorizada; ataques militares ilegales." La oficina del demócrata dijo que la resolución "viene a raíz de al menos 21 ataques militares no autorizados contra barcos en el Hemisferio Occidental que no fueron autorizados por el Congreso."

Slotkin dijo el domingo en This Week de ABC "que yo sepa, yo... no estoy al tanto de cosas que sean ilegales" que hayan sido ordenadas por Trump, "pero ciertamente hay algo de gimnasia legal que está ocurriendo con estos ataques en el Caribe y todo lo relacionado con Venezuela."

Cuando se le presionó sobre qué era exactamente lo que sugería que era ilegal, Slotkin respondió: "Así que, para mí, mi principal preocupación es el uso de militares estadounidenses en las costas estadounidenses, en nuestra ciudad - en nuestras ciudades y en nuestras calles. Ahora hemos visto cómo los tribunales anulaban el despliegue de militares estadounidenses en nuestras calles, incluso aquí en Washington, D.C. ... Así que, básicamente, era una advertencia para decir, por ejemplo, que si te piden que hagas algo particularmente contra ciudadanos estadounidenses, tienes la posibilidad de acudir a tu oficial del JAG y oponerte."

Kelly insinuó a finales de octubre que podría creer que los ataques estadounidenses frente a las costas de Venezuela eran ilegales.

"Ahora la Administración Trump habla de 'cambio de régimen' en Venezuela. ¿Cuándo nos ha funcionado eso alguna vez -en Cuba, Afganistán o cualquier otro lugar-? Esto no nos está haciendo más seguros. Está teniendo el efecto contrario", dijo Kelly en un tuit de finales de octubre."

"Esta administración, y con Pete Hegseth como Departamento de Defensa, están haciendo cosas que están -olvídate de estar fuera de las normas- parecen estar violando la ley", dijo Kelly. "Y tienen un presidente al que simplemente no parece importarle y se está comportando de una manera que está poniendo a los miembros del servicio en mayor riesgo. Ahora estamos volando B-52 a lo largo de la costa de Venezuela hablando de cambio de régimen."

Houlahan fue a la CNN el jueves y señaló en general los casos judiciales que la administración Trump había perdido durante su segundo mandato, pero no dio un ejemplo específico de una orden ilegal dada a los militares en el segundo mandato de Trump.

"Desde el 20 de enero, los jueces -algunos nombrados por el presidente- han dictaminado que casi 200 de sus órdenes son ilegales. Ahora tenemos personal en servicio activo buscando asesoramiento legal en caso de que reciban una orden ilegal", Houlahan twitteó el viernes. "La verdad sigue siendo la misma: se les exige que cumplan órdenes legales, y también se les exige NO cumplir órdenes ilegales."

Goodlander argumentó el jueves en la CNN que el despliegue de tropas estadounidenses en suelo estadounidense podría constituir una orden ilegal. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente por un ejemplo específico de una orden ilegal bajo la segunda administración Trump, no dio ninguno.

"El Código Uniforme de Justicia Militar es clarísimo en este punto, y es nuestra responsabilidad, como quienes escriben las leyes, ser claros sobre lo que dicen", dijo. "El Código Uniforme de Justicia Militar es clarísimo en este punto: es obligación de todo miembro del servicio obedecer órdenes legales y sólo órdenes legales, y ése es nuestro mensaje simple y claro, y es un mensaje importante porque hay preocupaciones legítimas de que este presidente va a emitir y ha emitido órdenes ilegales a tropas estadounidenses que están operando en suelo estadounidense."

Goodlander también dijo el viernes en la CNN que "el presidente ha hablado abiertamente de desplegar el ejército de EE UU en ciudades estadounidenses, y cada vez que estamos hablando de una situación en la que tenemos tropas estadounidenses en suelo estadounidense tomando medidas contra ciudadanos estadounidenses, debería dar a todos una pausa."

Cuando se le preguntó si había tenido noticias de tropas estadounidenses o de miembros de la comunidad de seguridad nacional que creyeran haber recibido órdenes ilegales, respondió: "He tenido noticias de miembros del servicio... Lo que vemos es un repunte de la preocupación de los hombres y mujeres que sirven de uniforme sobre la legalidad de las órdenes que se les dan, y quieren claridad, y quieren saber que el país les cubre las espaldas - y lo hacemos absolutamente, porque vivimos bajo el imperio de la ley".

Deluzio también dijo el viernes en CNN que "ha habido sentencias judiciales tan recientes como la de hoy que dicen que el despliegue de tropas del presidente en ciudades estadounidenses es ilegal".

El Pentágono defiende los ataques a narcotraficantes venezolanos

El Departamento de Justicia declaró a los medios de comunicación a principios de noviembre que los ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes venezolanos son legales, y el Pentágono también defendió la legalidad de que Estados Unidos iba tras los supuestos barcos de narcotraficantes frente a las costas venezolanas.

The Washington Post informó este mes de que "la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia declaró en una opinión clasificada elaborada en verano que el personal que participe en ataques militares contra presuntos barcos de narcotraficantes en América Latina no se expondría a ser procesado en el futuro".

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo en noviembre que "los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de los conflictos armados, y como tales son órdenes legales" y que "el personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes legales y, como tal, no está sujeto a enjuiciamiento por seguir órdenes legales."

"El Departamento de Guerra niega categóricamente que ningún abogado del Pentágono, incluidos los abogados del Comando Sur, con conocimiento de estas operaciones haya planteado preocupaciones a ningún abogado de la cadena de mando en relación con la legalidad de los ataques llevados a cabo hasta ahora, porque son conscientes de que estamos en terreno legal firme", dijo el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell a principios de este mes. "Nuestras operaciones actuales en el Caribe son lícitas tanto bajo la ley estadounidense como bajo la ley internacional, con todas las acciones en completo cumplimiento con la ley de conflicto armado."

El Departamento de Guerra investiga a Kelly

El Departamento de Guerra publicó el lunes un largo comunicado sobre Kelly en particular, en el que decía que las "graves acusaciones de mala conducta" contra él serían "tratadas en cumplimiento de la ley militar, asegurando el debido proceso y la imparcialidad". Los comentarios oficiales adicionales serán limitados, para preservar la integridad de los procedimientos".

"Se recuerda a todos los miembros del servicio que tienen la obligación legal bajo el UCMJ de obedecer órdenes legales y que las órdenes sepresumen legales,", dijo el Departamento de Guerra. "La filosofía personal de un miembro del servicio no justifica ni excusa la desobediencia de una orden por lo demás legal".

Hegseth argumentó en X que "el vídeo realizado por los 'Seis Sediciosos' era despreciable, imprudente y falso".

"Alentar a nuestros guerreros a ignorar las órdenes de sus comandantes socava todos los aspectos del buen orden y disciplina. Su insensata perorata siembra la duda y la confusión - lo que sólo pone a nuestros guerreros en peligro", dijo Hegseth, añadiendo que "el Departamento está revisando sus declaraciones y acciones, que se dirigieron directamente a todas las tropas mientras utilizaba explícitamente su rango y afiliación de servicio - dando la apariencia de autoridad a sus palabras". La conducta de Kelly desacredita a las fuerzas armadas y será tratada adecuadamente".

Kelly respondió en X, afirmando que "si esto pretende intimidarme a mí y a otros miembros del Congreso para que no hagamos nuestro trabajo y pidamos cuentas a esta administración, no funcionará" y argumentando que "he dado demasiado a este país para ser silenciado por bullies a los que les importa más su propio poder que proteger la Constitución".

Queda por ver hasta dónde llegará el enfrentamiento entre los demócratas yel Pentágono de Hegseth.

