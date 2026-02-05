Karen Bass bajo la lupa: una investigación la acusa de modificar los informes de los incendios en Palisades

Publicado por Joaquín Núñez 4 de febrero, 2026

Una investigación de Los Angeles Times cuestionó el manejo de la alcaldesa Karen Bass durante los incendios de Palisades en 2025. Según el artículo publicado por el citado medio, la alcaldesa demócrata habría presionado a los bomberos para que eliminaran o suavizaran hallazgos clave sobre las deficiencias del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Los incendios en Palisades tuvieron lugar a comienzos de 2025. Como resultado, fallecieron 12 personas, miles fueron evacuadas y se estima que las pérdidas económicas ascendieron a los 20.000 millones de dólares.

"Dos fuentes con conocimiento de la oficina de Bass afirmaron que, tras recibir un borrador preliminar, la alcaldesa le dijo al entonces jefe interino del Departamento de Bomberos, Ronnie Villanueva, que el informe podría exponer a la ciudad a responsabilidades legales por esos fallos", informó Los Angeles Times.

"Bass quería que se eliminaran o suavizaran las conclusiones clave sobre las acciones del Departamento de Bomberos de Los Ángeles antes de que el informe se hiciera público, según las fuentes, y eso es lo que ocurrió", añadió el citado medio. Incluso una de las fuentes con más cercanía a la alcaldesa, declaró que le advirtió que alterar los documentos era una “mala idea”.

La demócrata incluso había aprobado un recorte de 23 millones de dólares al presupuesto del LAFD, apenas unos meses antes de la catástrofe.

Rick Caruso, un empresario que compitió con Bass en las elecciones de 2022, reaccionó al informe en su cuenta de X.

"El informe publicado hoy en Los Angeles Times es absolutamente indignante. Karen Bass ocultó activamente un informe destinado a examinar el desastre más importante de la historia de Los Ángeles. Cuando se trata de cuestiones relacionadas con la seguridad de las personas, ya no se trata de tomar una mala decisión, pedir disculpas y seguir adelante. Se trata de una pérdida total de la confianza pública y de un acto intencionado de encubrimiento de las acciones que provocaron la muerte de personas. Todo el mundo debería leer este artículo y plantearse qué medidas se deben tomar. Nos ha fallado por completo", señaló.

Bass anunció recientemente que buscará otro mandato y las elecciones serán el próximo 2 de junio. Uno de sus contendientes más mediáticos es el actor republicano Spencer Pratt, quien prometió exponer la "corrupción" de Bass.