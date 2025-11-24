Scott Bessent respalda a Trump y pide eliminar el filibusterismo en el Senado

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de noviembre, 2025

El secretario del Tesoro Scott Bessent apoyó públicamente este domingo los esfuerzos del presidente Donald Trump por eliminar oficialmente la regla del filibusterismo en el Senado. A través de un artículo de opinión publicado en el Washington Post, Bessent explicó las razones por las que tomó esta decisión, señalando como uno de los puntos principales no solo el hecho de que el país acaba de salir del cierre del Gobierno más largo de toda su historia, sino también los efectos negativos del filibusterismo.

“Los estadounidenses apenas están saliendo del cierre de Gobierno más largo y devastador en la historia de Estados Unidos. Y aunque la culpa recae directamente en los demócratas del Senado, no podemos ignorar el arma que usaron para mantener al país como rehén: el filibusterismo legislativo. En enero, cuando nuevamente deban considerarse los fondos, si los demócratas vuelven a optar por cerrar el Gobierno, entonces los republicanos deberían poner fin de inmediato al filibusterismo”, escribió Bessent.

Poco después de publicado su artículo de opinión, Bessent fue entrevistado por el medio NBC News para hablar sobre la situación económica del país. Sin embargo, la presentadora Kristen Welker hizo mención a su artículo en un momento, preguntando si Trump contaba con el apoyo y los votos suficientes para materializar su objetivo. “Usted pide el fin del filibusterismo. En el pasado, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune (R-S.D.), ha dicho que eso simplemente no va a pasar. No hay votos suficientes. Señor secretario, ¿cree que tiene los votos suficientes, que el presidente tiene los votos suficientes para eliminar el filibusterismo?”, preguntó Welker a Bessent.

El secretario del Tesoro respondió: “Lo veremos el 30 de enero, porque ese es el propósito de mi editorial: poner al Senado sobre aviso de que los demócratas mantuvieron el Gobierno cerrado”.