Sharia-Free America Caucus: "No vamos a permitir que Dallas, Houston o cualquier otra ciudad de este gran país corra la misma suerte que Londres y París"

Publicado por Carlos Dominguez 4 de febrero, 2026

El Sharia-Free America Caucus, copresidido por los congresistas Keith Self (R-TX) y Chip Roy (R-TX), expuso el martes su misión de proteger la Constitución y los valores judeocristianos frente a lo que describen como el creciente peligro de la ley sharía (ley islámica) en Estados Unidos.

Durante la conferencia, el congresista Keith Self calificó a la ley islámica como una de las "mayores amenazas" que enfrenta la nación actualmente, describiéndola como una "cultura de violencia y dominación" totalmente incompatible con los valores estadounidenses.

"Si no contraatacamos, la sharía dominará nuestra cultura y Estados Unidos dejará de ser Estados Unidos", declaró Self. "Bajo ese sistema no existe una verdadera libertad de religión o de expresión, no hay igualdad de derechos y las mujeres son ciudadanas de segunda clase".

El congresista destacó varios incidentes en Texas que, según él, evidencian un aumento del islam radical, y señaló la propuesta de una comunidad "solo para musulmanes" llamada The Meadows, que ha sido demandada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, por considerar que opera de manera ilegal.

"Vamos a luchar por este país"

Por su parte, durante la rueda de prensa, el congresista Chip Roy destacó que "la fortaleza fundamental de este país son nuestros principios judeocristianos y los valores de la civilización occidental, que han impulsado la causa de la libertad, los derechos y la prosperidad para personas de todo el mundo".

En sus declaraciones, Roy afirmó que "la sharía es incompatible con la civilización occidental", además de sostener que también lo es "con la Constitución de Estados Unidos, la Declaración de Independencia y el estado de derecho en nuestro país".

Asimismo, el congresista expresó: "No vamos a permitir que Dallas, Houston ni ninguna otra ciudad de este gran país se conviertan en lo que ha ocurrido en Londres y París. Vamos a luchar por este país, y por eso me enorgullece estar hombro con hombro con estos grandes hombres y mujeres".

Entre los participantes destacados se encontraba el senador Tommy Tuberville (R-AL), quien urgió la aprobación de su legislación para prohibir la ley islámica en el país y advirtió sobre la "infiltración" del radicalismo islámico.

"América, tenemos que despertar", dijo Tuberville. "El enemigo está dentro de las puertas".