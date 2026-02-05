La Cámara pasa una medida para que Washington DC no bloquee los recortes fiscales de Trump para trabajadores con propinas y horas extra

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 4 de febrero, 2026

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley que apunta directamente al gobierno local de Washington D.C., luego de que las autoridades de la capital intentaran frenar partes clave de la reforma tributaria impulsada por el presidente Donald Trump.

La iniciativa, liderada por el congresista Brandon Gill (R-TX), fue aprobada por un estrecho margen de 215 votos contra 210, sin apoyo demócrata. El objetivo puntual es evitar que la ciudad se desligue de disposiciones federales que eliminan impuestos sobre las propinas, el pago de horas extra y otros beneficios fiscales orientados tanto a trabajadores como a empresas.

El conflicto comenzó cuando el concejo municipal —de mayoría progresista— aprobó una medida para bloquear la aplicación local de algunos puntos de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act. Las autoridades locales argumentan que la implementación total del paquete fiscal provocaría una caída cercana a los $600.000.000 en los ingresos de la ciudad.

Gill rechazó esa postura y defendió la reforma como un alivio para la clase trabajadora.

“Los republicanos quieren que haya más dinero en las manos y en los bolsillos de las familias trabajadoras, y los demócratas quieren que ese dinero esté en manos del gobierno”, dijo a Fox News.

Desde el lado demócrata, la delegada Eleanor Holmes Norton —quien representa a DC en el Congreso sin derecho a voto— calificó la resolución como “un sabotaje administrativo y fiscal sin precedentes y deliberado” contra la capital de EEUU.

Los republicanos, sin embargo, sostienen que la decisión del gobierno local responde a razones políticas para atacar al presidente Trump y perjudica a los propios residentes de la ciudad.

“Cuando aprobamos esa ley fiscal, esperábamos que Washington, D.C., se ajustara a esas disposiciones tributarias. Y, lamentablemente, decidieron que iban a intentar separarse de ellas”, dijo Gill.

El legislador también destacó algunos de los beneficios que, a su juicio, la ciudad intenta dejar sin efecto: “No hay impuesto sobre las propinas, ni sobre el Seguro Social, ni sobre el pago de horas extra; además, hay una variedad de disposiciones fiscales favorables al crecimiento y a los negocios de las que decidieron desvincularse”.

El Congreso tiene autoridad para revertir la mayoría de las leyes locales de Washington gracias a la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia de 1973, una particularidad derivada de su estatus como territorio federal.

Aun así, el proyecto todavía debe pasar por el Senado. Si finalmente se convierte en ley, algunos expertos advierten que podría generar confusión en plena temporada de impuestos, ya que muchos residentes de la capital ya comenzaron a presentar sus declaraciones.