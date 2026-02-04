Mientras Trump amenaza al ayatolá Jamenei, la Casa Blanca se prepara para retomar las negociaciones nucleares con Irán

Publicado por Joaquín Núñez 4 de febrero, 2026

La Administración Trump retomará las negociaciones nucleares con Irán este viernes. Así lo informó Axios, tras conversar con funcionarios con conocimiento sobre el diálogo entre Washignton DC y Teherán. Ambas partes acordaron reunirse en Omán, más no en Estambul como había propuesto originalmente la Casa Blanca. La noticia llegó mientras Donald Trump aseguró que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, debería estar "muy preocupado".

"Las conversaciones nucleares con Estados Unidos están programadas para celebrarse en Mascate alrededor de las 10 de la mañana del viernes. Agradezco a nuestros hermanos omaníes por hacer todos los preparativos necesarios", celebró el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

De acuerdo con el citado medio, los planes se reanudaron luego de la intervención de varios líderes de Medio Oriente, quienes alentaron a la Administración Trump a retomar las negociaciones. "Nos pidieron que mantuviéramos la reunión y escucháramos lo que los iraníes tienen que decir. Les hemos dicho a los árabes que celebraremos la reunión si insisten. Pero somos muy escépticos", le dijo un funcionario a Axios.

Sin embargo, un segundo funcionario les dijo que la Casa Blanca acordó celebrar la reunión "por respeto" a sus aliados en la región y para "seguir por la vía diplomática".

Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, se reunió el martes con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para coordinar las posiciones antes de que se reanuden las negociaciones.

Trump amenaza al líder supremo iraní

En las últimas semanas, Irán reprimió duramente a los manifestantes que se alzaron contra Jamenei a lo largo y ancho del país. Mientras que según el régimen iraní los muertos fueron aproximadamente 3.100, otros reportes señalan que el número podría estar cerca de 36.000.

Durante una entrevista con Fox News, Trump fue consultado si el ayatolá debería estar preocupado, a lo que el presidente respondió lo siguiente: "Yo diría que debería estar muy preocupado. Sí. Debería estarlo. Como sabes, están negociando con nosotros".