Dos senadores acusan a Meta de haber ganado 16.000 millones de dólares con anuncios "fraudulentos"

Publicado por Joaquín Núñez 24 de noviembre, 2025

Los senadores Josh Hawley (R-MO) y Richard Blumenthal (D-CT) impulsan una investigación contra Meta por supuestamente obtener ganancias millonarias a partir de anuncios "fraudulentos". El dúo bipartidista envió una carta dirigida al presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson, y al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins.

La carta cita un reciente informe de Reuters, el cual indica que el 10% de los ingresos totales de Meta provienen de anuncios "fraudulentos", lo que supondría un aproximado de 16.000 millones de dólares.

"Una serie de documentos inéditos revisados por Reuters también revelan que, durante al menos tres años, el gigante de las redes sociales no identificó ni detuvo una avalancha de anuncios que exponían a los miles de millones de usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp a estafas de comercio electrónico e inversiones fraudulentas, casinos online ilegales y la venta de productos médicos prohibidos", informaron desde el citado medio.

Según los senadores, estos anuncios incluían juegos de azar ilícitos, estafas de pagos, estafas de criptomonedas, servicios sexuales deepfake con IA y ofertas falsas de prestaciones federales. También manifestaron que no esperan que Meta actúe contra este contenido "a menos que la FTC y la SEC los erradiquen".

"El papel central y facilitador de Meta en las estafas contra los consumidores no tiene precedentes: según la evaluación de sus propios empleados, Meta estuvo involucrada en un tercio de todas las estafas exitosas en los Estados Unidos y no tuvo parangón con otras plataformas tecnológicas importantes", escribieron Hawley y Blumenthal.

A su vez, alentaron a las agencias a investigar el asunto y, en caso de confirmarse, a tomar medidas que incluyan "devolver íntegramente todos los beneficios obtenidos de los anuncios fraudulentos, imponer severas sanciones civiles, responsabilizar personalmente a los ejecutivos y buscar condiciones vinculantes para poner fin a esta lacra para los consumidores, nuestra economía y nuestra seguridad nacional".

"Las ganancias ilícitas de Meta no parecen ser accidentales: ha tomado decisiones conscientes basadas en consideraciones comerciales que hicieron la vista gorda y le permitieron beneficiarse de anuncios ilícitos", añadió el grupo bipartidista de senadores.