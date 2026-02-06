El analista político Art Estopiñán sobre las recientes decisiones migratorias de Trump: “Está actuando de una manera cautelosa e inteligente en Minneapolis”

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de febrero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político y exjefe de staff del Congreso de los Estados Unidos Art Estopiñán, con quien conversó sobre las recientes palabras del presidente Donald Trump sobre un posible cambio en la política migratoria de su administración, luego de los recientes acontecimientos ocurridos en el estado de Minnesota.

“Trump está actuando de una manera cautelosa e inteligente en Minneapolis. Pero la realidad es que estos grupos izquierdistas y terroristas domésticos continuarán estas propagandas antiamericanas porque ellos son agitadores y personas que son pagadas para que estén ahí organizando protestas. Yo creo que el Departamento de Justicia va a continuar investigando estos crímenes de aquellos que están entorpeciendo el proceso de ICE," dijo Estopiñán.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.