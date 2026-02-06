Voz media US Voz.us
La Casa Blanca cancela 1.500 millones de dólares en subvenciones para estados demócratas

Según argumenta la Administración Trump, estos subsidios para salud y transporte iban a financiar políticas ideológicas con criterios climáticos o de diversidad, discriminando a los estados que no siguen esta agenda.

Russell Vought en la Casa Blanca/ Saul LoebAFP

Joaquín Núñez

La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) anunció recortes por 1.500 millones de dólares en subvenciones federales de salud y transporte para estados demócratas. Según le dijo un portavoz de la OMB a The New York Post, estos estados estaban desperdiciando y administrando de mala manera los fondos de los contribuyentes.

En concreto, la OMB le solicitó al Departamento de Transporte que se rescindan 943 millones de dólares destinados a proyectos en Colorado, Illinois, California y Minnesota. Al mismo tiempo, le ordenó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDCque anulen 602 millones de dólares en esos mismos estados. 

Según argumenta la Administración Trump, muchos de estos subsidios, aprobados bajo la gestión de Joe Biden, iban a financiar políticas ideológicas con criterios climáticos o de diversidad, discriminando a los estados que no siguen esta agenda. 

En el área de infraestructura, la lista incluye 100 millones de dólares destinados a la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en Illinois, 15 millones para Minneapolis y St. Paul con el objetivo de desplegar estaciones de carga en zonas de bajos ingresos y alta contaminación. A esto se suman otros 15 millones para desarrollar una red similar en el área de la Bahía de San Francisco y 4,9 millones para Colorado destinados a instalar cargadores en barrios de ingresos bajos y medios.

En el ámbito sanitario, los programas afectados abarcan 5,2 millones de dólares para el Hospital de Niños Lurie de Chicago, 3 millones para Colorado enfocados en reducir las disparidades sanitarias vinculadas al COVID-19, 988.000 dólares para Chicago orientados a la interacción con poblaciones afectadas por enfermedades de transmisión sexual y 500.000 dólares para la Universidad de California para investigar la violencia de pareja entre jóvenes LGBTQ.

Algunos de los estados involucrados ya comenzaron a condenar públicamente los recortes. "Una y otra vez, la Administración Trump ha intentado politizar y castigar a ciertos estados que no le agradan al presidente Trump. Es incorrecto y, a menudo, ilegal, por lo que Illinois siempre luchará por los recursos y servicios que se les deben a nuestros contribuyentes", expresó un portavoz de la oficina del gobernador de Illinois, JB Pritzker

A su vez, el portavoz de la OMB le dijo al NYP que se esperan más cancelaciones de este tipo. 

