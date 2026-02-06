La Casa Blanca cancela 1.500 millones de dólares en subvenciones para estados demócratas

Publicado por Joaquín Núñez 5 de febrero, 2026

La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) anunció recortes por 1.500 millones de dólares en subvenciones federales de salud y transporte para estados demócratas. Según le dijo un portavoz de la OMB a The New York Post, estos estados estaban desperdiciando y administrando de mala manera los fondos de los contribuyentes.

En concreto, la OMB le solicitó al Departamento de Transporte que se rescindan 943 millones de dólares destinados a proyectos en Colorado, Illinois, California y Minnesota. Al mismo tiempo, le ordenó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que anulen 602 millones de dólares en esos mismos estados.

Según argumenta la Administración Trump, muchos de estos subsidios, aprobados bajo la gestión de Joe Biden, iban a financiar políticas ideológicas con criterios climáticos o de diversidad, discriminando a los estados que no siguen esta agenda.

En el área de infraestructura, la lista incluye 100 millones de dólares destinados a la instalación de cargadores para vehículos eléctricos en Illinois, 15 millones para Minneapolis y St. Paul con el objetivo de desplegar estaciones de carga en zonas de bajos ingresos y alta contaminación. A esto se suman otros 15 millones para desarrollar una red similar en el área de la Bahía de San Francisco y 4,9 millones para Colorado destinados a instalar cargadores en barrios de ingresos bajos y medios.

En el ámbito sanitario, los programas afectados abarcan 5,2 millones de dólares para el Hospital de Niños Lurie de Chicago, 3 millones para Colorado enfocados en reducir las disparidades sanitarias vinculadas al COVID-19, 988.000 dólares para Chicago orientados a la interacción con poblaciones afectadas por enfermedades de transmisión sexual y 500.000 dólares para la Universidad de California para investigar la violencia de pareja entre jóvenes LGBTQ.

Algunos de los estados involucrados ya comenzaron a condenar públicamente los recortes. "Una y otra vez, la Administración Trump ha intentado politizar y castigar a ciertos estados que no le agradan al presidente Trump. Es incorrecto y, a menudo, ilegal, por lo que Illinois siempre luchará por los recursos y servicios que se les deben a nuestros contribuyentes", expresó un portavoz de la oficina del gobernador de Illinois, JB Pritzker.

A su vez, el portavoz de la OMB le dijo al NYP que se esperan más cancelaciones de este tipo.