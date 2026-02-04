Ryan Routh recibe prisión perpetua por el intento de asesinato de Trump en 2024

Publicado por Santiago Ospital 4 de febrero, 2026

Ryan Routh fue condenado este miércoles a prisión perpetua por el intento de asesinato de Donald Trump en septiembre de 2024. El floridano de 59 años había sido declarado culpable de cinco cargos en septiembre, incluyendo el de intento de asesinato a un candidato presidencial.

El suceso ocurrió dos meses antes de las elecciones presidenciales, mientras Trump se encontraba en su campo de golf en Florida. Routh fue detectado por un agente del Servicio Secreto mientras se encontraba escondido con un arma en las inmediaciones. Escapó cuando el agente disparó en su dirección, pero luego fue capturado en plena calle.

Los fiscales aseguraron en el juicio que el demandado llevaba semanas preparando el ataque y que en septiembre de 2024 estuvo unas 12 horas vigilando el campo de golf de Trump en West Palm Beach. Según la acusación, llegó a introducir el cañón de un rifle por el perímetro del campo, a la altura del hoyo seis.