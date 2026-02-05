Estados Unidos y Rusia pactan en Abu Dabi reanudar el diálogo de alto nivel en asuntos militares

Publicado por Carlos Dominguez 5 de febrero, 2026

Estados Unidos y Rusia acordaron reanudar el diálogo militar de alto nivel, informó el Pentágono el jueves, pocas horas después de que expirara el último tratado que limitaba los arsenales nucleares de ambas naciones.

Rusia había señalado que, tras la expiración del tratado Nuevo START, ya no estaba sujeta a límites en el número de ojivas nucleares que podía desplegar, una situación que podría reactivar una carrera armamentista entre las principales potencias y alentar a China a ampliar su arsenal.

Este canal proporcionará un contacto constante entre militares mientras las partes siguen trabajando para lograr una paz duradera. Sin embrago, no revierte ni extiende la expiración del New START.

El acuerdo para reactivar el diálogo militar entre ambos países se alcanzó tras “avances productivos y constructivos” en las conversaciones de paz sobre Ucrania celebradas en Abu Dabi, a las que asistieron el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, según señaló el Comando Europeo de EEUU (EUCOM) en un comunicado.

"Mantener el diálogo entre Fuerzas Armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz globales, que solo pueden lograrse mediante la fuerza, y ofrece una vía para aumentar la transparencia y la desescalada", indicó EUCOM.

"Un mecanismo que permita prevenir una escalada no intencionada"

La comunicación militar entre ambos países había sido suspendida en otoño de 2021, justo antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania y su restablecimiento se produce tras reuniones en la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) entre el general Alexus G. Grynkewich, comandante del Mando Europeo de EEUU, y altos mandos militares rusos y ucranianos.

El EUCOM especificó que Grynkewich, en su calidad de comandante supremo aliado en Europa de la OTAN, posee la autoridad para mantener un canal de comunicación militar con el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, "con el fin de evitar errores de cálculo y disponer de un mecanismo que permita prevenir una escalada no intencionada por cualquiera de las partes".

Grynkewich, por su parte, expresó su disposición a poner en marcha este diálogo de alto nivel.