La Administración Trump propone establecer precios mínimos para el comercio global de minerales críticos

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de febrero, 2026

La Administración del presidente Donald Trump presentó este miércoles una propuesta destinada a reconfigurar el comercio global de minerales críticos mediante el establecimiento de estándares de precios mínimos, una iniciativa anunciada durante una cumbre internacional con representantes extranjeros. El vicepresidente JD Vance dio a conocer el planteamiento en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, organizada por el Departamento de Estado, y lo describió como una estrategia cuyo fin no es otro que estabilizar los mercados y reducir la vulnerabilidad frente a perturbaciones externas. “Esta mañana, la administración Trump está proponiendo un mecanismo concreto para devolver el mercado global de minerales críticos a un estado más saludable y competitivo: una zona comercial preferencial para minerales críticos, protegida de interrupciones externas mediante pisos de precios exigibles”, afirmó Vance.

A comienzos de esta semana, el presidente Donald Trump anunció planes para crear una reserva estratégica de minerales destinada a respaldar a las empresas estadounidenses. Ese anuncio se produjo tras una proclamación firmada en enero, en la que Trump manifestó su intención de impulsar negociaciones centradas en el establecimiento de precios mínimos para los minerales y los proyectos asociados a su desarrollo.

Las declaraciones de Vance del miércoles ampliaron ese marco, al detallar cómo funcionaría el sistema en la práctica. Según la propuesta, Estados Unidos fijaría precios de referencia para minerales clave. “Para los miembros de la zona preferencial, estos precios de referencia funcionarán como un piso, mantenido mediante aranceles ajustables para preservar la integridad de los precios”, explicó Vance, quien también subrayó que la participación en el bloque comercial propuesto conllevaría beneficios concretos, presentándolo como un modelo basado en incentivos más que en una regulación estricta. “Para quienes se sumen, ofrecemos una base necesaria para el financiamiento privado y un acceso seguro a los suministros de minerales críticos que su nación necesitaría en una situación de emergencia”, dijo el vicepresidente.

Política exterior más activa

Si bien Vance también indicó que varios países ya han aceptado formar parte del plan, no detalló cuáles gobiernos se han comprometido. La propuesta surge en el contexto de una política exterior más enérgica por parte de la Administración Trump, la cual ha mostrado recientemente un fuerte interés en asegurar el acceso a recursos estratégicos en el extranjero, incluidos activos minerales en Groenlandia y reservas de petróleo en Venezuela.

Al abordar directamente ese punto, Vance señaló que los recursos energéticos venezolanos han sido un factor clave en el enfoque de Washington hacia ese país, cuyo dictador Nicolás Maduro fue capturado por autoridades estadounidenses a comienzos de este año, en una operación que pasará a la historia no solamente de Venezuela, sino también de todo el hemisferio occidental. “Una de las razones por las que estamos interesados en Venezuela es porque tiene una importancia crítica en este recurso tan fundamental llamado petróleo”, sostuvo Vance.