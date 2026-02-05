Trump anuncia la expansión de sus operativos migratorios aunque reconoce que se necesita "un trato más suave"

Publicado por Sabrina Martin 4 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump afirmó que su Gobierno tiene la intención de extender los operativos federales de control migratorio a cinco ciudades adicionales, al tiempo que reconoció que los hechos ocurridos recientemente en Minneapolis obligaron a su Administración a reconsiderar la forma en que se ejecutan estas acciones. Las declaraciones forman parte de una entrevista con NBC Nightly News, realizada en el Despacho Oval y conducida por Tom Llamas.

La conversación, que se prolongó por casi una hora, abordó una amplia gama de temas: desde inmigración y economía hasta inteligencia artificial, relaciones con Irán, elecciones, posibles sucesores republicanos y proyectos monumentales impulsados por la Casa Blanca.

Cinco ciudades bajo evaluación

Trump explicó que existen cinco ciudades en la mira de su Gobierno para ampliar la presencia de agentes federales, aunque evitó revelar cuáles son. Señaló que su preferencia es actuar únicamente en jurisdicciones donde exista cooperación local, tras la resistencia enfrentada en Minneapolis.

Indicó que los hechos registrados en esa ciudad le dejaron una lección. Reconoció que, aunque mantiene una postura firme frente al crimen, su Administración podría aplicar un enfoque “un poco más suave” en determinadas circunstancias, sin abandonar su objetivo. “Aprendí que quizá podamos usar un toque un poco más suave, pero aun así hay que ser duro”, afirmó, al resaltar que las operaciones continúan enfocadas en criminales.

Defensa de su gestión económica

Durante la conversación, Trump afirmó que sigue corrigiendo lo que describió como una economía dañada heredada de la Administración anterior. Sostuvo que ahora los precios crecerán más lentamente tras los incrementos recientes y reiteró que heredó “la peor inflación” en la historia del país.

Cheques arancelarios sin compromiso

Consultado sobre su propuesta de cheques de reembolso de 2.000 dólares financiados con ingresos arancelarios, Trump dijo que lo está analizando, pero evitó prometer que se implementarán. Recordó que una medida de ese tipo requeriría la aprobación de un Congreso políticamente dividido.

Críticas a la Reserva Federal

El presidente expresó su frustración por la negativa del titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, a reducir los tipos de interés con mayor rapidez. Afirmó que, aunque la Fed es independiente “en teoría”, él tiene un mejor entendimiento de la economía que la mayoría.

También señaló que no habría considerado a Kevin Warsh como posible sucesor de Powell si no creyera que seguiría su orientación.

La apuesta por la inteligencia artificial

Trump defendió su respaldo al desarrollo de la inteligencia artificial y aseguró que será un motor clave para el empleo, la industria militar y el sector médico. Reconoció que puede haber efectos negativos, pero dijo que los beneficios superarán los riesgos.

Aunque admitió que no utiliza plataformas de IA, sostuvo que conoce bien la tecnología.

Advertencias a Irán

El presidente también se refirió a Teherán y dejó abierta la posibilidad de nuevos ataques contra Irán. Dijo que el líder supremo, Ali Jamenei, debería estar “muy preocupado”, aunque agregó que ya existen negociaciones en curso.

Indicó que ha escuchado informes sobre intentos de Irán por reactivar su programa nuclear y advirtió que, de confirmarse, Estados Unidos podría volver a bombardear.

Elecciones y sistema de votación

En cuanto a sus recientes declaraciones sobre “nacionalizar el voto”, Trump aclaró que se refiere a combatir lo que considera corrupción en ciertas zonas del país, y mencionó a Atlanta, Filadelfia y Detroit.

Defendió el proyecto de identificación de votantes a nivel nacional y acusó a los demócratas de oponerse porque, según él, buscan hacer trampa.

Sus posibles sucesores JD Vance y Marco Rubio, Trump evitó elegir a uno. Dijo que ambos son capaces y que representan estilos distintos, sin entrar en detalles.

Afirmó que aún quedan años de mandato y que no quiere provocar divisiones prematuras. “Bueno, no quiero entrar en esto. Nos quedan tres años. Tengo a dos personas que están haciendo un gran trabajo. No quiero discutir ni hablar de ‘peleas’. JD es fantástico y Marco es fantástico”, dijo.

Demandas y donaciones

Trump aseguró que cualquier dinero que obtenga de demandas civiles contra agencias federales será donado a organizaciones benéficas. Entre esos casos se encuentra la demanda presentada contra el IRS y el Departamento del Tesoro por la filtración de sus declaraciones de impuestos.

“No quiero nada de ese dinero”, aseguró.

Un legado de monumentos

El presidente explicó que los nuevos proyectos arquitectónicos, incluido un arco monumental en la entrada a Washington desde Virginia, buscan devolver prestigio y belleza al país. Señaló que la estructura superaría en tamaño al Arco de Triunfo de París.

Aseguró que no se trata de asegurar su recuerdo personal, sino de reforzar el simbolismo y el “glamour” nacional.