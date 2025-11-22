Hegseth: designar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera dará “un montón de nuevas opciones” a Trump para enfrentar el narcoterrorismo

Publicado por Agustina Blanco 21 de noviembre, 2025

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que la próxima designación del Cártel de los Soles –la red criminal supuestamente encabezada por Nicolás Maduro– como organización terrorista extranjera proporcionará “un montón de nuevas opciones” a la Administración del presidente Donald Trump para enfrentar el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.

Durante una rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth confirmó que el Departamento de Estado incluirá oficialmente al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras el próximo 24 de noviembre, convirtiéndose en la novena red criminal que recibe esta calificación bajo la Orden Ejecutiva 14157 desde febrero.

“[La designación] le brinda más herramientas a nuestro Departamento para ofrecerle opciones al presidente y, en última instancia, garantizar que nuestro hemisferio no estará controlado por narcoterroristas, ni por cárteles, ni por lo que regímenes ilegítimos intenten imponer al pueblo estadounidense. Se trata simplemente de opciones, y aquí nos preparamos mejor que cualquier otra organización en el mundo”, declaró el titular del Pentágono.

La lucha contra el cártel de Nicolás Maduro



El secretario de Guerra, tras ser preguntado sobre si alguna acción está descartada en la lucha contra el cártel vinculado al régimen venezolano, Hegseth respondió que ninguna decisión relacionada con la lucha contra el cártel de Maduro “está fuera de la mesa”, pero tampoco “nada está automáticamente sobre la mesa”.

Sin embargo, evitó comentar si existen planes para extender las operaciones más allá de los ataques marítimos que el Comando Sur viene ejecutando desde septiembre –al menos 20 acciones letales confirmadas contra embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental–, y reiteró que “sería inapropiado” discutir posibles operaciones terrestres contra Venezuela.

Pero enfatizó: “Tenemos muchas opciones; nos aseguraremos de contar con las autoridades necesarias para hacerlo y protegeremos al pueblo estadounidense”.

Hegseth también hizo referencia a la experiencia militar estadounidense en la guerra contra el terrorismo de las últimas dos décadas: “Nuestra capacidad para localizar y alcanzar a los narcoterroristas en Irak, Siria y Afganistán durante 20 años es tan precisa como la de cualquier máquina, incluso mejor que la de cualquier otra máquina en el mundo”.

Añadió, además, que, de ser necesario, esa misma presión puede aplicarse en el hemisferio occidental “y nadie lo haría mejor, ni en tierra ni en el mar”.

En relación con la actual Operación Southern Spear, el secretario lanzó una advertencia directa a los narcotraficantes: “No te subas a un barco, porque va a acabar mal para ti”.

Sobre México



Respecto a México y el trabajo en conjunto entre ambas naciones, pese a las tensiones, Hegseth reconoció avances en algunos sectores, pero insistió: “Creemos que México debería abordar el problema de los cárteles y ser realmente agresivo al respecto (…) Pero, en otros, el envenenamiento del pueblo estadounidense continúa, y –como ha dicho el presidente– vamos a detener esto”.