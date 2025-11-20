Trump autoriza operaciones de la CIA en Venezuela

Publicado por Karina Yapor 20 de noviembre, 2025

Karina Yapor, presentadora y directora ejecutiva de Voz News, entrevistó al exagente de la CIA Rick de la Torre sobre la autorización del presidente Donald Trump para que la agencia realice operaciones dentro de Venezuela. En un contexto donde la Administración republicana busca un posible cambio de régimen y acusa al gobierno de Nicolás Maduro de narcotráfico, De la Torre explicó que la designación del Cártel de los Soles como grupo narcoterrorista permite actuar como en otras operaciones antiterroristas. Añadió que EE. UU. no planea una invasión a gran escala y que cualquier acción militar se enfocaría exclusivamente en los líderes del régimen de Maduro.