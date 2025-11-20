EEUU honra al exvicepresidente Dick Cheney, con Trump fuera de la lista de invitados

Publicado por Carlos Dominguez 20 de noviembre, 2025

Dick Cheney fue homenajeado el jueves en un funeral que excluyó al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance.

Gorge W. Bush y el también expresidente Joe Biden estuvieron entre los más de 1.000 invitados a la Catedral Nacional de Washington.

Todos los exvicepresidentes vivos -Kamala Harris, Mike Pence, Al Gore y Dan Quayle- también asistieron, junto con generales, dignatarios extranjeros y jueces de la Corte Suprema.

"El vicepresidente Dick Cheney fue un patriota estadounidense que sirvió a este país como pocos en nuestra historia, y siempre me inspiró su liderazgo tranquilo y firme", dijo Pence a la cadena de noticias por cable MS NOW fuera de la catedral.

Dick Cheney, un detractor de Trump

El presidente Trump ha tenido una relación especialmente mala con la familia de Cheney en los últimos años. Liz Cheney, hija del exvicepresidente, ayudó a dirigir la investigación de la Cámara de Representantes sobre el supuesto papel de Donald Trump en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

La excongresista por Wyoming, quien perdió las primarias republicanas ante un aspirante respaldado por Trump, dijo en septiembre que votaría por la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en las elecciones de noviembre y afirmó que su padre estaba haciendo lo mismo.

Dick Cheney criticó el giro del Partido Republicano y se convirtió en un detractor de Trump, a quien consideró una "amenaza para (...) la república".

El republicano fue un firme defensor de la invasión de Irak en 2003. Su afirmación de que "no hay duda de que Saddam Hussein ahora tiene armas de destrucción masiva", marcó su trayectoria.