Bush se despide de Cheney: "Un patriota que aportó integridad, gran inteligencia y seriedad"

Publicado por Alejandro Baños 4 de noviembre, 2025

El expresidente George W. Bush se despidió con una emotiva carta de quien fue su mano derecha durante los ocho años que estuvo al frente de la Casa Blanca. Su vicepresidente, Dick Cheney, murió este martes a los 84 años tras sufrir complicaciones derivadas de una neumonía y una enfermedad cardiovascular que padecía.

"La muerte de Richard B. Cheney es una pérdida para la nación y un motivo de tristeza para sus amigos", escribió Bush. "Laura y yo recordaremos a Dick Cheney por el hombre decente y honorable que fue. La historia lo recordará como uno de los mejores servidores públicos de su generación, un patriota que aportó integridad, gran inteligencia y seriedad en el desempeño de todos los cargos que ocupó".

En su escrito, Bush también describió a Cheney como "una persona tranquila y estable" y que daba "consejos honestos y directos". Condiciones que vio en una persona a la que confió importantes responsabilidades en un momento en el que el país afrontaba "grandes desafíos nacionales".

Además, el expresidente recordó cómo se dio cuenta de que Cheney era el hombre indicado para ser su compañero de fórmula.

"Le pedí que se uniera a mi candidatura en 2000 después de reclutarlo primero para que me ayudara a encontrar al mejor compañero de fórmula. En nuestras largas discusiones sobre las cualidades que debe tener un vicepresidente —gran experiencia, juicio maduro, carácter, lealtad— me di cuenta de que Dick Cheney era el que yo necesitaba. Sigo agradecido de que estuviera a mi lado durante los ocho años siguientes", señaló Bush.

El expresidente terminó su carta enviando sus condolencias a Lynne, esposa de Cheney, y a sus hijos y nietos.