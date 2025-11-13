La Casa Blanca celebró el fin del cierre del Gobierno con otro video de Hakeem Jeffries y Chuck Schumer con sombrero

Publicado por Joaquín Núñez 12 de noviembre, 2025

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley para terminar con el cierre del Gobierno más largo de la historia. Ya con el visto bueno del Senado, solo falta la firma del presidente Donald Trump. Para celebrar, la Casa Blanca publicó un video hecho con inteligencia artificial de Hakeem Jeffries y Chuck Schumer utilizando sombreros mexicanos.

En la Cámara, la votación finalizó con 222 a favor y 209 en contra. Solo dos republicanos se opusieron, mientras que seis demócratas acompañaron la reapertura del Gobierno. El grupo de los seis estuvo compuesto por Henry Cuellar, Jared Golden, Tom Suozzi, Adam Gray, Marie Gluesenkamp Perez y Don Davis.

Momentos después de la votación, la Casa Blanca publicó el montaje de Jeffries y Schumer, el cual no tardó en viralizarse.

Trump estrenó este montaje el pasado 29 de septiembre, cuando lo publicó en su cuenta de Truth Social. En aquel momento, mostró a Jeffries con bigote y sombrero mexicano, acompañado de música mariachi.

Mientras que el vicepresidente JD Vance calificó la publicación como una "broma", Jeffries se mostró ofendido, describiéndola como "repugnante" y "racista". "Si crees que tu cierre es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no sabes negociar. Solo sabes hacer berrinches", señaló Schumer al respecto.