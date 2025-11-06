El demócrata moderado Jared Golden anunció su retiro de la Cámara de Representantes

Publicado por Joaquín Núñez 5 de noviembre, 2025

Jared Golden anunció que no buscará otro mandato en la Cámara de Representantes. El congresista demócrata de Maine comunicó la noticia a través de un artículo de opinión publicado en el medio local Bangor Daily News. Citando la violencia política que sufrió tanto él como su familia, aseguró que "ahora es el momento adecuado para retirarse del cargo electo”.

El joven de 43 años es uno de los nombres clave en la Cámara, siendo uno de los más moderados entre los demócratas. Incluso fue presidente de la 'Coalición Blue Dog', un grupo de diez demócratas centristas y más conservadores.

Golden representa al segundo distrito electoral de Maine desde 2018, siempre ganando sus elecciones por márgenes muy estrechos. Incluso Donald Trump ganó este distrito en sus tres elecciones presidenciales. En 2024, el distrito votó por Trump por una diferencia de nueve puntos porcentuales, mientras que Golden fue reelegido por menos de un punto.

El congresista enfrentaba dos desafíos en su intento de reelección. El primero era el demócrata Matthew Dunlap, quien acusaba al congresista de ser demasiado centrista, mientras que el segundo era el exgobernador Paul LePage, quien se presenta como republicano.

En este contexto, Golden decidió bajar su candidatura citando demasiada hostilidad hacia él y los miembros de su familia.

"Después de 11 años como legislador, me cansé de la creciente falta de civismo y la simple maldad que ahora son habituales en algunos sectores de nuestra comunidad estadounidense, un comportamiento que, con demasiada frecuencia, exhiben nuestros propios líderes políticos. Mi equipo y yo nos hemos esforzado por mantenernos al margen de la contienda y, por ello, podemos mantener la cabeza alta y sentirnos orgullosos unos de otros y de la forma en que hemos llevado a cabo nuestro trabajo", escribió.

Para ejemplificar el contexto político al que se refirió, mencionó los episodios contra la casa del gobernador Josh Shapiro de Pensilvania, el doble asesinato contra los legisladores estatales en Minnesota y el asesinato del activista Charlie Kirk en Utah: "Además, los recientes incidentes de violencia política me han llevado a reevaluar las frecuentes amenazas contra mí y mi familia".

"Todo ello me ha hecho reconsiderar las experiencias de mi propia familia, incluyendo el hecho de que todos nos sentáramos en una habitación de hotel el día de Acción de Gracias del año pasado tras otra amenaza contra nuestra casa. A lo largo de los años ha habido suficientes como para llamar mi atención", añadió el demócrata.

La retirada del Golden aumenta exponencialmente las chances del GOP de ganar este asiento. En este caso, el candidato mejor posicionado es el exgobernador LePage.