La propuesta de Schumer para terminar con el cierre del Gobierno: renovar los subsidios de ACA y crear un comité bipartidista para negociarlos a fondo

Mientras Washington DC atraviesa el cierre del Gobierno más largo de la historia, Chuck Schumer (D-NY) realizó una nueva propuesta demócrata para garantizar los votos de su partido y terminar con el cierre. Mediante un discurso realizado en el pleno del Senado, el líder demócrata aseguró que solo faltaría que los republicanos digan "sí".

Debido a la regla del filibusterismo del Senado, para reabrir el Gobierno se necesitan 60 votos. Actualmente, la mayoría republicana de 53 senadores no alcanza por sí sola para hacerlo. Por lo tanto, los republicanos de la Cámara Alta necesitan al menos siete demócratas a bordo y hasta el momento solo pudieron conseguir dos.

En este contexto, y según argumentó Schumer, las fallidas propuestas republicanas marcan que se necesita adoptar una estrategia "diferente" para volver a poner al Gobierno en marcha.

Por lo tanto, ofreció extender por un año los subsidios de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) y crear un comité bipartidista para negociar más a fondo cómo abordar los subsidios después de la reapertura. Previamente, los republicanos habían aclarado que las negociaciones se retomarían una vez finalizado el cierre.

"Los demócratas están dispuestos a allanar el camino para aprobar rápidamente un proyecto de ley de financiación del Gobierno que incluya la asequibilidad de la asistencia sanitaria. El líder (John) Thune solo tiene que añadir una prórroga limpia de un año de los créditos fiscales (de Obamacare) a la resolución continua para que podamos abordar de inmediato el aumento de los costes sanitarios. No se trata de una negociación. Es una prórroga de la ley actual, algo que hacemos constantemente aquí".

"Los demócratas han dicho que debemos abordar la crisis sanitaria, pero los republicanos han repetido que no negociarán para reducir los costos de la atención médica hasta que el gobierno reabra. (...) Así que busquemos una manera de respetar ambas posturas. Ahora la pelota está en el tejado de los republicanos. Necesitamos que los republicanos simplemente digan 'sí'", añadió.

La oferta llegó luego de días de intensas discusiones (públicas y privadas) en las oficinas del Senado. El plan previo de Thune incluía una votación para una resolución continua hasta enero, la inclusión de tres proyectos de gasto (conocido como 'minibus') y el compromiso de celebrar una votación para prorrogar las subvenciones de Obamacare.

Las conversaciones entre ambos bandos terminaron el jueves, cuando los demócratas decidieron unificarse detrás de un proyecto único, precisamente el que fue presentado por Schumer en el pleno.