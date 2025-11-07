Senado: los demócratas fracasan nuevamente en su intento de limitar las operaciones antinarcóticos de Trump contra Venezuela

Publicado por Sabrina Martin 6 de noviembre, 2025

El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves una resolución que habría limitado la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar acciones militares dentro de Venezuela sin autorización previa del Congreso. La medida, presentada por el senador demócrata Tim Kaine (Virginia), fue derrotada por un estrecho margen de 51 votos contra 49.

Esta fue la segunda vez que el Senado votó sobre una propuesta similar. La primera, celebrada el 8 de octubre, también fue rechazada tras un intento de limitar los ataques estadounidenses contra embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental bajo la War Powers Resolution.

El texto proponía impedir que el presidente utilizara a las Fuerzas Armadas “dentro o contra Venezuela” a menos que existiera una declaración de guerra o una autorización específica del Congreso. Los republicanos Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky) votaron junto a los demócratas a favor de la resolución.

Operaciones contra el narcotráfico y presencia militar

En los últimos meses, la Administración Trump ha reforzado la presencia militar estadounidense bajo el Comando Sur, desplegando buques de guerra, aviones de combate, aeronaves de vigilancia y un submarino de propulsión nuclear como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Según explicaron funcionarios del Gobierno, las operaciones se centran en la interdicción marítima de grupos vinculados al narcotráfico y se ejecutan principalmente mediante drones lanzados desde buques en aguas internacionales, lo que, según la Casa Blanca, no constituye “hostilidades” que requieran la autorización del Congreso.

Desde el inicio de estas operaciones, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo 16 ataques contra embarcaciones relacionadas con el tráfico ilícito, resultando en 66 fallecidos y la repatriación de dos sobrevivientes a Ecuador y Colombia.

El papel del Congreso y la supervisión

De acuerdo con la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, el presidente debe suspender cualquier operación militar pasados 60 días sin el aval del Congreso, o solicitar una prórroga adicional de 30 días. Ese plazo expiró el lunes, lo que llevó a algunos legisladores —en su mayoría demócratas— a pedir mayor información sobre las misiones en curso.

El miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth ofrecieron una sesión informativa en el Senado. Algunos asistentes indicaron que aún existen dudas sobre los criterios para la selección de objetivos, aunque otros expresaron confianza en el trabajo de la comunidad de inteligencia.

“No me preocupa demasiado que vayan a hundir un barco pesquero, porque nuestra comunidad de inteligencia es muy, muy buena”, señaló el representante Jim Himes (Connecticut), aunque señaló que no estaba seguro de quiénes están en los barcos atacados.